”ХРВАТСКА ЈЕ НА ГУБИТКУ, АЛИ И БИХ” Михајловић: Србија има нафтних деривата за неколико месеци
БЕОГРАД: Некадашња министарка енергетике Зорана Михајловић изјавила је данас да Србија има довољно резерви нафте и нафтни деривата за наредних неколико месеци ако америчке санкције Нафтној индустрији Србије (НИС) ступе на снагу и поручила да је неопходно да НИС настави преговоре и након што санкције ступе на снагу како би се пронашло решење.
Михајловићева је за Танјуг рекла да је у овој ситуацији за Србију најделикатније то што је суочена са битком између САД и Русије у којој ни једна од њих неће да одступи, док Србија трпи највећу штету.
"ЕУ је одавно већ увела санкције за руску нафту и Србија је не користи, Србија користи све друге нафте. САД су наставиле са санкцијама према оним компанијама које имају већински руски капитал. Иако постоји одређена промена у структури НИС-а, и даље није дошло до разговора и компромиса", истакла је она.
Михајловићева је напоменула да од Србије не зависи да ли ће тих санкција бити или не, већ од НИС-а и разговора који ће они наставити након сутрашњег дана зато што Србија није ништа урадила да допринесе тим санкцијама, нити од Србије зависи да ли ће тих санкција да буде.
Национализација да или не?
Одговарајући на питање које би било најбоље решење за НИС којим би биле задовољне све три стране, и САД, Русија и Србија, Михајловићева је рекла да решење за НИС где би све три стране биле задовољне је да се САД и руски партнер договоре, односно да НИС прихвати доток америчке нафте, да евентуално дође од промене 12 одсто који постоје у НИС-у.
"Не можемо очекивати да то решење буде сутра, могуће је да ће разговори да се наставе наредних неколико месеци. Ако баш ништа не успе, потенцијално постоји могућност национализације, а за шта је председник Александар Вучић већ неколико пута наговестио да то не би радио", рекла је она.
Како каже, мањински партнер у НИС-у не може да утиче на одлуку већинског партнера односно Русије да ли ће бити настављени разговори.
С друге стране, Михајловићева је додала да Русија ове санкције посматра потпуно другачије од Србије, односно гледа на њих као на геополитичку одлуку и не жели да прихвати ништа од запада због увођења ових санкција, иако штету трпи највише Србија која је велики партнер Русије.
"Чак и да сутра буду санкције од шест сати ујутру, ја ипак очекујем да ће се наставити нека врста разговора. Све су очи упрте у НИС. Грађани ће сутра од шест сати имати гориво на било којој пумпи и моћи ће нормално да плаћају, држава ради све како би грађани осетли што мање последице", поручила је она.
На питање како ће се од сутра, уколико санкције ступе на снагу, обезбеђивати нафта и шта ће бити главни изазов за функционисање компаније у периоду док трају санкције, Михајловићева је рекла да начин на који ће Србија долазити до нафте ће зависити од НИС-а и људи који управљају том компанијом.
Истакла је да ће снакције НИС-у погодити још неке државе осим Србије, као што је Хрватска зато што ће ЈАНАФ изгубити 100 одсто свог прихода оног тренутка када престане доток нафте ка НИС-у.
"ЈАНАФ ће морати да прекине доток нафте како и она не би била санкционисана. Да не говоримо о БиХ где НИС снабдева 25 одсто тржишта БиХ. Ово није само питање Србије, већ овог региона. Видећемо да ли се воде одређени разговори са мађарским партнером, МОЛ је рекао да ће повећати своју производњу како би то био један од начина како да дођемо до нафте", навела је она.
Према њеним речима, иако је најгора и најтежа опција за државу да на крају националализује нешто што суштински припада неком другом, као могућност енергетске и националне безбедности та опција свакако постоји.
Михајловићева је оценила да грађани неће осетити последице ових санкције када је реч о гориву и ценама јер деривата има, а цене горива ће се утврђивати сваког петка и за сада ће остати такве какве јесу.
"Ако се договори не буду направили у наредних шест месеци онда можемо да кажемо да ће доћи до других проблема. Ми смо народ који је преживео санкције, али друго је време, друга је држава, нису ово деведесете. Има свега и биће свега, све ће се дипломатски учинити колико је могуће да се ово питање реши јер је овде Србија ничим изазвано у проблему", изјавила је она.