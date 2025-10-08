broken clouds
17°C
08.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1717
usd
100.1553
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НЕМАЧКА ПРОТИВ ТЕМУА Покренута истрага због могућег нарушавања конкуренције

08.10.2025. 15:34 15:59
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Коментари (0)
тему
Фото: temu.com

БЕРЛИН: Немачка Савезна канцеларија за борбу против картела (Bundeskartellamt) покренула је данас поступак против кинеске компаније Вејлко (Whaleco Technology Limited), власника популарне трговачке платформе Тему, због сумње да намеће трговцима непоштене услове продаје на немачком тржишту.

Према саопштењу регулатора, предмет истраге су правила и праксе према продавцима који послују на платформи Тему, као и могуће непримерене контроле цена. Канцеларија сматра да би ова пракса би могла да ограничи конкуренцију и доведе до виших цена на другим продајним каналима, преноси Штерн.

Платформа Тему, који је у кратком року постала једна од најпосећенијих у Немачкој, већ се суочава с критикама због нетранспарентних пословних модела и притиска на локалне трговце.

Истрага долази у тренутку када се европски регулатори све више фокусирају на пословање азијских трговинских платформи које брзо освајају тржишни удео у Европској унији и често нуде робу по знатно нижим ценама од домаћих конкурената. 

Европска комисија и националне институције већ разматрају увођење строжих правила транспарентности и контроле порекла робе.

немачка ТЕМУ
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај