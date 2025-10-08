НЕМАЧКА ПРОТИВ ТЕМУА Покренута истрага због могућег нарушавања конкуренције
БЕРЛИН: Немачка Савезна канцеларија за борбу против картела (Bundeskartellamt) покренула је данас поступак против кинеске компаније Вејлко (Whaleco Technology Limited), власника популарне трговачке платформе Тему, због сумње да намеће трговцима непоштене услове продаје на немачком тржишту.
Према саопштењу регулатора, предмет истраге су правила и праксе према продавцима који послују на платформи Тему, као и могуће непримерене контроле цена. Канцеларија сматра да би ова пракса би могла да ограничи конкуренцију и доведе до виших цена на другим продајним каналима, преноси Штерн.
Платформа Тему, који је у кратком року постала једна од најпосећенијих у Немачкој, већ се суочава с критикама због нетранспарентних пословних модела и притиска на локалне трговце.
Истрага долази у тренутку када се европски регулатори све више фокусирају на пословање азијских трговинских платформи које брзо освајају тржишни удео у Европској унији и често нуде робу по знатно нижим ценама од домаћих конкурената.
Европска комисија и националне институције већ разматрају увођење строжих правила транспарентности и контроле порекла робе.