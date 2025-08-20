ПОТРАЖЊА ОПАДА АЛИ ЦЕНЕ РАСТУ
ЗА ПЛАЦЕВЕ НА ФРУШКОЈ ГОРИ ТРАЖЕ МИЛИОНЕ! Квадрат земље од 15 до 370 евра, ово је ДЕТАЉНИ ЦЕНОВНИК
Цене парцела на Фрушкој гори зависе од опремљености, локације и величине, а крећу се од 15 до невероватних 370 евра по квадрату.
Најскупље су парцеле ближе граду и оне које су веће на којима је могућа изградња зграда.
Иако је потражња за парцелама у последње време слабија, цене нису повољније, чак по речима агената који се баве трговином ове врсте некрентина су “безобразно скупе”. Они који желе да пазаре земљиште у општинама које су на Фрушкој гори у већини случајева планирају изградњу кућа, а има и заинтересованих инвеститора који планирају мање зграде.
Судећи по ономе што је понуђено у огласима најскупље су парцеле у Сремској Каменици, поготово оне ближе Новом Саду. Најскупља парцела се простире на 4.175 квадрата, и налази се у Сремској Каменици, а цена је 1.550.000 евра, односно квадрат је 371 евро.
У Сремској Каменици 50.500 евра - 505 квадрата
У Великој Ремети плац од 2.772 квадрата кошта 44.000 евра, па је квадрат 15 евра. У Лединцима је плац од 4.469 квадрата у понуди по цени од 175.000 евра, а квадрат је 39,16 евра.У Боцкама плац површине 2.825 кошта 197.750, па је квадрат 70 евра.
Уколико су парцеле мање, не значи да ће бити јефтиније. Напротив, што су у урбанијем делу то су и скупље, или уколико имају комплетно све за опрему и почетак градње такође ће квадрат бити већи. Једна таква парцела од 505 квадрата у Сремској Каменици кошта 50. 500, па је квадрат 100 евра. Међутим има и мањих парцела које су скупље, али су у урбаном делу Сремским Карловаца, па рецимо парцела 399 квадрата кошта 59.990 односно 150 евра је квадрат.
Раст активности на тржишту некретнина
Вредност тржишта непокретности у Републици Србији у 2024. години износила је 7,4 милијарде евра, што је раст од 15 одсто у односу на 2023. годину, а број купопродајних уговора 126.787, што је повећање од 4,2 процента у односу на претходну годину, наведено је у извештају Републичког геодетског завода. Тржиште станова у 2024. години забележило је пораст активности у односу на 2023. годину, мерено растом броја купопродајних уговора од 12,8 одсто и растом вредности тржишта од 21,1 одсто. Такође, умерен раст цена станова обележио је целу 2024, са годишњом стопом раста од око пет процената.
Према речима директора “Статус некретнина” Данча Славова цене парцела за градњу на Фрушкој гори према ономе што они имају у понуди су од 30 до 150 евра по квадрату.
Парцеле коштају од 15 до 370 евра по квадрату
- Најскупље је тамо где нема пуно понуде, а потражња је и даље велика. Реч је свакако о Сремској Каменици, јер је она близу Новог Сада, али доста парцела је продато у последњих неколико година. Највише интересовања за парцелама било је када је кренула епидемија короне, па су људи одлазили из града у место где би могли изградити кућу уз коју би имали и двориште. Међутим, у последње време, интересовање за парцелама је нешто слабије – казао је Славов и додао да на цену парцела утиче и близина пута, опремљеност водом, струјом, гасом и оне су најскупље.