broken clouds
12°C
27.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СВИ МИСЛИМО ДА ЈЕ У ИНОСТРАНСТВУ СКУПЉЕ – ЕВО ПРИМЕРА КОЈИ ТО ДЕМАНТУЈЕ Погледајте колико је популарни зачин повољнији у Дубаију него код нас

27.10.2025. 11:40 11:46
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф Бизнис/ 24 сата
Коментари (0)
вегета
Фото: Pixabay

Зашто је вегета у Дубаију јефтинија него код нас?

Један Хрват је на полицама трговине у Дубаију наишао на познати хрватски зачин и био је поприлично изненађен ценом.

– На полици је више паковања вегете. Паковање од 400 грама у Carrefour-у кошта 12,79 дирхама, што је по средњем курсу око 2,99 евра – рекао је за 24 сата.

Ако упоредимо са ценом истог паковања у Хрватској, она износи око 3,79 евра, што значи да је у Дубаију јефтинија за готово 0,80 евра.

За поређење са Србијом, паковање вегете од 400 грама у већини већих ланаца кошта између 520 и 600 динара, што је приближно 4,40–5,10 евра, што значи да је у Дубаију цена готово упола нижа него код нас.

Разлика у ценама може бити последица различитих трошкова дистрибуције, царинских и пореских политика, али и различитих маркетиншких стратегија компанија на међународним тржиштима. Ипак, чињеница да познати хрватски производ може бити знатно јефтинији у иностранству изненађује многе купце.

вегета цена дубаи
Извор:
Телеграф Бизнис/ 24 сата
Пише:
Дневник
Бизнис Новчаник
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СМЕСТА ГА ИЗБАЦИТЕ ИЗ КУХИЊЕ Из продаје ПОВУЧЕН ОВАЈ ЗАЧИН Потрошачи упозорени: Може да садржи олово!
храна

СМЕСТА ГА ИЗБАЦИТЕ ИЗ КУХИЊЕ Из продаје ПОВУЧЕН ОВАЈ ЗАЧИН Потрошачи упозорени: Може да садржи олово!

22.10.2025. 23:29 23:34
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Котрљање равницом: ЦРВЕНО ЗЛАТО ЈОШ ДОНОСИ ЗАРАДУ Зачинска паприка три деценије у газдинству Марјановић
паприке

Котрљање равницом: ЦРВЕНО ЗЛАТО ЈОШ ДОНОСИ ЗАРАДУ Зачинска паприка три деценије у газдинству Марјановић

12.10.2025. 11:35 11:45
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СРБИН ИЗ СЕЛА КОД КНИЋА ПРОИЗВОДИ НАЈСКУПЉИ ЗАЧИН НА ПЛАНЕТИ Некада механичар, бацио се на узгој љутих папричица КИЛОГРАМ КОШТА ЧАК 25.000 ДОЛАРА
ljuta

СРБИН ИЗ СЕЛА КОД КНИЋА ПРОИЗВОДИ НАЈСКУПЉИ ЗАЧИН НА ПЛАНЕТИ Некада механичар, бацио се на узгој љутих папричица КИЛОГРАМ КОШТА ЧАК 25.000 ДОЛАРА

11.09.2025. 14:53 15:08
Волим
0
Коментар
0
Сачувај