СВИ МИСЛИМО ДА ЈЕ У ИНОСТРАНСТВУ СКУПЉЕ – ЕВО ПРИМЕРА КОЈИ ТО ДЕМАНТУЈЕ Погледајте колико је популарни зачин повољнији у Дубаију него код нас
Зашто је вегета у Дубаију јефтинија него код нас?
Један Хрват је на полицама трговине у Дубаију наишао на познати хрватски зачин и био је поприлично изненађен ценом.
– На полици је више паковања вегете. Паковање од 400 грама у Carrefour-у кошта 12,79 дирхама, што је по средњем курсу око 2,99 евра – рекао је за 24 сата.
Ако упоредимо са ценом истог паковања у Хрватској, она износи око 3,79 евра, што значи да је у Дубаију јефтинија за готово 0,80 евра.
За поређење са Србијом, паковање вегете од 400 грама у већини већих ланаца кошта између 520 и 600 динара, што је приближно 4,40–5,10 евра, што значи да је у Дубаију цена готово упола нижа него код нас.
Разлика у ценама може бити последица различитих трошкова дистрибуције, царинских и пореских политика, али и различитих маркетиншких стратегија компанија на међународним тржиштима. Ипак, чињеница да познати хрватски производ може бити знатно јефтинији у иностранству изненађује многе купце.