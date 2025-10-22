СМЕСТА ГА ИЗБАЦИТЕ ИЗ КУХИЊЕ Из продаје ПОВУЧЕН ОВАЈ ЗАЧИН Потрошачи упозорени: Може да садржи олово!
22.10.2025. 23:29 23:34
С тржишта Хрватске повучен је ђумбир у праху, а потрошачи су упозорени да га не конзумирају јер може да садржи олово.
Производ није у складу с европском уредбом о највећим дозвољеним количинама одређених контаминаната у храни.
Због могуће присутности тешког метала олова, БИОВЕГА д.о.о. Загреб је из предострожности опозвала ђумбир у праху Лебенсбаум 40г, саопштио је у Државни инспекторат Хрватске.
Реч је искључиво о производу "Ђумбир у праху Лебенсбаум 40г", ЛОТ броја Л102516, с назнаком најбоље употребити до 31.12.2027., произвођача Ulrich Walter GmbH, Diepholz, Немачка, а који у малопродају ставља БИОВЕГА.
Производ није у складу с европском уредбом о највећим допуштеним количинама одређених контаминаната у храни, преноси Б92.