overcast clouds
14°C
23.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2127
usd
100.9584
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СМЕСТА ГА ИЗБАЦИТЕ ИЗ КУХИЊЕ Из продаје ПОВУЧЕН ОВАЈ ЗАЧИН Потрошачи упозорени: Може да садржи олово!

22.10.2025. 23:29 23:34
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
храна
Фото: pexels.com

С тржишта Хрватске повучен је ђумбир у праху, а потрошачи су упозорени да га не конзумирају јер може да садржи олово.

Производ није у складу с европском уредбом о највећим дозвољеним количинама одређених контаминаната у храни.

Због могуће присутности тешког метала олова, БИОВЕГА д.о.о. Загреб је из предострожности опозвала ђумбир у праху Лебенсбаум 40г, саопштио је у Државни инспекторат Хрватске.

Реч је искључиво о производу "Ђумбир у праху Лебенсбаум 40г", ЛОТ броја Л102516, с назнаком најбоље употребити до 31.12.2027., произвођача Ulrich Walter GmbH, Diepholz, Немачка, а који у малопродају ставља БИОВЕГА.

Производ није у складу с европском уредбом о највећим допуштеним количинама одређених контаминаната у храни, преноси Б92.
 

повучени производи повучено из продаје зачини ђумбир
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Са српског тржишта ХИТНО ПОВУЧЕНА ОВА КОМБИ ВОЗИЛА Огласио се НЕПРО: Опозив због МОГУЋЕГ РИЗИКА од повреда
кола

Са српског тржишта ХИТНО ПОВУЧЕНА ОВА КОМБИ ВОЗИЛА Огласио се НЕПРО: Опозив због МОГУЋЕГ РИЗИКА од повреда

20.10.2025. 20:12 20:16
Волим
0
Коментар
0
Сачувај