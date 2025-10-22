КУЋА С ВИНОГРАДОМ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ НА АУКЦИЈИ Некретнине од Апатина до Чачка, а квадрат већ од 250 евра
Oд 22. октобра до 5. новембра на електронским аукцијама у Србији нуде се различите некретнине, а према подацима бонитетне куће CompanyWall, издвајају се станови и куће у неколико градова — од Апатина и Чачка до Мајданпека и Ниша.
Путем јавног надметања ове некретнине могу се купити и по знатно нижим ценама од тржишних, понекад и за упола мање од процењене вредности.
Чачак: двособан стан за нешто више од 3,4 милиона динара
На продаји је двособан стан у Книћаниновој улици, на четвртом спрату, површине која обухвата предсобље, кухињу, купатило, оставу, две собе и лођу. Стан није уређен и фасадна столарија је у лошем стању, али се зато почетна цена креће око 3,45 милиона динара, што је знатно мање од процењених пет милиона.
Апатин: стан од 73 квадрата за 2,3 милиона
У Апатину се продаје двособан стан површине 73 квадратна метра у улици Блок 112, у поткровљу стамбено-пословне зграде.
Почетна цена износи 2.355.800 динара, док је процењена вредност готово двоструко већа — 4,7 милиона динара. Овај стан се налази у листу непокретности КО Апатин, што купцима пружа додатну сигурност.
Мајданпек: једнособан стан од 43 квадрата
На продају је и једнособан стан у улици Димитрија Туцовића у Мајданпеку, на другом спрату.
Са површином од 43 квадрата, почетна цена износи 1.886.000 динара, док је процењена вредност нешто испод 2,7 милиона.
Сремска Каменица: кућа са виноградом
Једна од најатрактивнијих понуда је у Сремској Каменици, где се продаје породична кућа са виноградом прве класе.
У питању је парцела површине 1.629 m², на којој се налазе два објекта — кућа површине око 1.600 квадрата и помоћна зграда. Почетна цена је 125,1 милион динара, а процењена вредност достиже 178,7 милиона.
Иако су објекти изграђени без грађевинске дозволе, локација у улици Богдана Гавриловића чини ову некретнину занимљивом за потенцијалне инвеститоре.
Ниш: трособан стан у Медијани
У Нишу, у насељу Медијана, продаје се трособан стан у улици Косте Стаменковића, у приземљу објекта.
Корисна површина је 75,6 квадрата, а почетна и процењена вредност износе по 12,85 милиона динара.