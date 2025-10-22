overcast clouds
“Испуњени сви задати циљеви” МАЛИ С ММФ О СПРОВОЂЕЊУ АРАНЖМАНА: Српска економија остала отпорна

22.10.2025. 18:11 18:14
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
БЕОГРАД: Први потпредседник владе и министар финансија Синиша Мали изјавио је у разговору с Мисијом ММФ-а у Београду да је српска економија остала отпорна упркос глобалним изазовима и да је даљи циљ наше економске политике да се задржи раст привреде и низак удео јавног дуга у БДП-у.

Делегација Министарства финансија, предвођена министром Малим, започела је данас разговоре са Мисијом Међународног монетарног фонда коју предводи Анет Кјобе. 
 

Представници ММФ-а боравиће у Београду до 30. октобра, а у том периоду ће извршити другу ревизију актуелног аранжмана Инструмент за координацију политика, саопштило је министарство. 
 

Претходно је у јуну ове године окончано прво разматрање спровођења овог аранжмана, Одлуком Одбора извршних директора Међународног монетарног фонда о његовом успешном завршетку.
 

Представници Министарства финансија и ММФ-а су на састанку разматрали постигнуте и задате циљеве из програма, као и актуелна макроекономска кретања. 
 

Мали је упознао саговорнике са најновијим макроекономским показатељима и истакао да је српска економија остала отпорна, упркос глобалним изазовима. 
 

Како је рекао, успели смо да задржимо макроекономску стабилност, низак јавни дуг и да даље растемо.

Фото: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ


Синиша Мали је нагласио да је даљи циљ наше економске политике управо да се задржи раст привреде, низак удео јавног дуга у БДП-у, као и да ће се поштовати ниво дефицита када је реч о буџету за наредну годину.
 

Мали је истакао и да је претходне недеље, на састанку у Вашингтону, заменик директора ММФ-а Бо Ли, похвалио напоре Републике Србије и успехе наше монетарне и фискалне политике, упркос свим изазовима, изразивши уверење да ће Србија изазове да претвори у шансе.
 

На састанку је закључено да су до сада у задатим временским оквирима испуњени сви задати циљеви из актуелног аранжмана, те да се сада ради на циљевима чији је рок за завршетак у наредном периоду. 
 

Испуњени су циљеви као што су: јачање људских капацитета у Пореској управи, припрема извештаја о Плану инвестиција у сектору енергетике, објављен је извештај о структури плата и запосленима у институцијама опште државе које су укључене у регистар Искра, затим свеобухватна анализа пензионог система Србије, која је у завршној фази припреме...
 

Према актуелном аранжману, фискални програм је заснован на фискалном дефициту од највише три одсто БДП-а током инвестиционог програма до 2027. године и 2,5 одсто БДП-а током 2028. и 2029. године. 
 

На тај начин ће се балансирати приоритети јавне потрошње са фискалном дисциплином и додатно смањити јавни дуг. 
 

Пратеће структурне реформе и реформе државних предузећа, укључујући енергетски сектор, допринеће ублажавању фискалних ризика. 
 

Аранжман Инструмент за координацију политика одобрен је Републици Србији у децембру 2024. године, и трајаће до краја 2027. године, односно 36 месеци. 
 

Актуелни програм је саветодавног карактера и не подразумева коришћење финансијских средстава.
 

Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
