“Испуњени сви задати циљеви” МАЛИ С ММФ О СПРОВОЂЕЊУ АРАНЖМАНА: Српска економија остала отпорна
БЕОГРАД: Први потпредседник владе и министар финансија Синиша Мали изјавио је у разговору с Мисијом ММФ-а у Београду да је српска економија остала отпорна упркос глобалним изазовима и да је даљи циљ наше економске политике да се задржи раст привреде и низак удео јавног дуга у БДП-у.
Делегација Министарства финансија, предвођена министром Малим, започела је данас разговоре са Мисијом Међународног монетарног фонда коју предводи Анет Кјобе.
Представници ММФ-а боравиће у Београду до 30. октобра, а у том периоду ће извршити другу ревизију актуелног аранжмана Инструмент за координацију политика, саопштило је министарство.
Претходно је у јуну ове године окончано прво разматрање спровођења овог аранжмана, Одлуком Одбора извршних директора Међународног монетарног фонда о његовом успешном завршетку.
Представници Министарства финансија и ММФ-а су на састанку разматрали постигнуте и задате циљеве из програма, као и актуелна макроекономска кретања.
Мали је упознао саговорнике са најновијим макроекономским показатељима и истакао да је српска економија остала отпорна, упркос глобалним изазовима.
Како је рекао, успели смо да задржимо макроекономску стабилност, низак јавни дуг и да даље растемо.
Синиша Мали је нагласио да је даљи циљ наше економске политике управо да се задржи раст привреде, низак удео јавног дуга у БДП-у, као и да ће се поштовати ниво дефицита када је реч о буџету за наредну годину.
Мали је истакао и да је претходне недеље, на састанку у Вашингтону, заменик директора ММФ-а Бо Ли, похвалио напоре Републике Србије и успехе наше монетарне и фискалне политике, упркос свим изазовима, изразивши уверење да ће Србија изазове да претвори у шансе.
На састанку је закључено да су до сада у задатим временским оквирима испуњени сви задати циљеви из актуелног аранжмана, те да се сада ради на циљевима чији је рок за завршетак у наредном периоду.
Испуњени су циљеви као што су: јачање људских капацитета у Пореској управи, припрема извештаја о Плану инвестиција у сектору енергетике, објављен је извештај о структури плата и запосленима у институцијама опште државе које су укључене у регистар Искра, затим свеобухватна анализа пензионог система Србије, која је у завршној фази припреме...
Према актуелном аранжману, фискални програм је заснован на фискалном дефициту од највише три одсто БДП-а током инвестиционог програма до 2027. године и 2,5 одсто БДП-а током 2028. и 2029. године.
На тај начин ће се балансирати приоритети јавне потрошње са фискалном дисциплином и додатно смањити јавни дуг.
Пратеће структурне реформе и реформе државних предузећа, укључујући енергетски сектор, допринеће ублажавању фискалних ризика.
Аранжман Инструмент за координацију политика одобрен је Републици Србији у децембру 2024. године, и трајаће до краја 2027. године, односно 36 месеци.
Актуелни програм је саветодавног карактера и не подразумева коришћење финансијских средстава.