ПРОЦУРЕЛИ ТАЈНИ ДОКУМЕНТИ АМАЗОНА Роботи гасе 600.000 радних места?!
Док Амазон тврди да роботи неће заменити људе, процурела документа откривају план аутоматизације стотина хиљада радних места.
Амазон годинама уводи нове роботе у своје магацине, уз тврдњу да они неће заменити људе. Међутим, Њујорк тајмс тврди да компанија заправо планира да аутоматизацијом покрије више од 600.000 радних места у САД до 2033. године.
Према интерним документима и сведочењима запослених до којих је дошао NYT, Амазонов тим за роботику има циљ да до 2027. године аутоматизује 75% магацинских операција. Тиме би било елиминисано око 160.000 позиција које би иначе захтевале људске раднике.
Аутоматизација ће Амазону донети огромне уштеде - 30 центи мање за сваки пакет. Процене се "врте" око 12,6 милијарди долара између 2025. и 2027. године. Истовремено, Амазон очекује да ће до 2033. године удвостручити број продатих производа уз знатно мање запослених.
Компанија је свесна могућег незадовољства јавности, па је интерно разматрала начине да ублажи негативан имиџ, попут учешћа у локалним пројектима и избегавања термина "АИ" и "аутоматизација". Уместо тога, преферирају блаже изразе попут "напредна технологија" и "кобот".
Амазон је демантовао наводе, наводећи да су документа "непотпуна" и да не представљају стварну стратегију запошљавања. Такође је одбацио тврдње да руководиоцима забрањује употребу одређених израза.
Дарон Асемоглу, добитник Нобелове награде за економију, упозорава да Амазон има највећи подстицај за овакву аутоматизацију.
"Када пронађу начин да то учине профитабилно, други ће следити. Амазон би могао да постане компанија која више укида него што ствара радна места", рекао је он за NYT.
Амазон је почетком јула објавио да је у употреби милион робота, укључујући и хуманоидне моделе попут Digit-а, који су представљени 2023. године. Иако компанија тврди да роботи преузимају само монотоне задатке, њихова све масовнија примена јасно показује да је ера потпуно аутоматизованих магацина већ почела.
А напредна решења као што је Figure 03 тек долазе...