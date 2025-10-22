overcast clouds
КАКАО ЈЕ ЈЕФТИНИЈИ, АЛИ НЕ И ЧОКОЛАДА Ево зашто цене не прате пад сировине

22.10.2025. 18:04 18:16
Пише:
Дневник
Извор:
Каматица.цом
какао
Фото: Ilustracija pixabay/freepic

Глобалне цене какаа коначно су почеле да падају, и то значајно – сировина је појефтинила за чак 58 одсто у односу на рекордни максимум из 2024. године.

Ипак, иако је какао јефтинији, цена чоколаде се није променила. Разлог лежи у паду потражње и изузетно ниском нивоу прераде какаовца у Европи.

Најнижи ниво прераде у последњој деценији

Према извештају Европског удружења за какао, прерада зrna какаовца у Европи током трећег тромесечја 2025. године била је најнижа у последњих десет година.
Очекивања су да ће резултати за целу годину бити рекордно слаби.

Стручњаци предвиђају да ће се пад цена сировине наставити, захваљујући бољим временским условима и очекивано доброј берби у западној Африци, региону који снабдева највећи део светског тржишта.

Гана и Обала Слоноваче — највећи произвођачи какаовца — већ су најавиле повећање откупних цена за фармере, што ће вероватно довести до глобалног вишка какаа у наредној сезони.

какао
Фото: freepik ilustarcija

Цена расте, паковања се смањују

Иако сировина појефтињује, цене готових производа остају високе, а паковања се све више смањују.
Реч је о феномену познатом као шринкфлација – када произвођачи не подижу цену производа, али смањују количину у паковању, повећавајући тако зараду.

Типичан пример је чоколада „Милка“: пре две године, 100 грама млекне чоколаде коштало је око 160 динара, док данас 80 грама кошта 170 динара. Сличну праксу следи већина великих произвођача чоколаде.

Замене за какао постају све чешће

Због високих цена какаа, неке компаније су почеле да у производњи користе замене – попут житарица и других састојака.
Због тога ће и у наредном периоду цена чоколаде зависити не само од тржишне вредности какаа, већ и од спремности произвођача да се врате оригиналним рецептима.

Каматица.цом

какао чоколада појефтињење
Извор:
Каматица.цом
Пише:
Дневник
