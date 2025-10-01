overcast clouds
НЕ ЗОВУ ГА ЏАБЕ БРЗИ ГОНЗАЛЕС Чоколадни колач у шољи спреман за 90 секунди!

01.10.2025. 16:21 16:27
Пише:
Дневник
Извор:
Трпеза
kolač
Фото: Pexels

Савршен за изненадне госте.

Колач Брзи Гонзалес готов је за тачно три минута. Нема паљења рерне ни миксера.

Потребно је:

  • 4 кашике какаоа
  • 4 кашике шећера
  • 4 кашике брашна
  • 1 јаје
  • 3 кашике млека
  • 3 кашике уља
  • прстохват прашка за пециво
  • ванилин шећер по жељи.

Припрема

У једној посуди помешајте какао, шећер, брашно, јаје, млеко, уље, прашак за пециво и ванилин шећер. Сипајте у шољу за микроталасну и пеците 90 секунди на најјачој температури. На крају колач поспите шећером у праху.

Магазин Гастро
