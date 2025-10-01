НЕ ЗОВУ ГА ЏАБЕ БРЗИ ГОНЗАЛЕС Чоколадни колач у шољи спреман за 90 секунди!
01.10.2025. 16:21 16:27
Коментари (0)
Савршен за изненадне госте.
Колач Брзи Гонзалес готов је за тачно три минута. Нема паљења рерне ни миксера.
Потребно је:
- 4 кашике какаоа
- 4 кашике шећера
- 4 кашике брашна
- 1 јаје
- 3 кашике млека
- 3 кашике уља
- прстохват прашка за пециво
- ванилин шећер по жељи.
Припрема
У једној посуди помешајте какао, шећер, брашно, јаје, млеко, уље, прашак за пециво и ванилин шећер. Сипајте у шољу за микроталасну и пеците 90 секунди на најјачој температури. На крају колач поспите шећером у праху.