ТИХА БОЛЕСТ КОЈА СЛАМА КОСТИ! Остеопорозу многи открију тек после пада ОВО СУ симптоми на које МОРАТЕ да обратите пажњу после 50. године
Здравље костију се генерално лако занемари док не дође до лома. Остеопороза је главни узрок прелома код жена у постменопаузи, а преломи се типично јављају у куку, кичменим пршљеновима и ручном зглобу.
О остеопорози обично не говоримо док нам неко близак не доживи пад и прелом кости.
Ипак, благовремено препознавање симптома остеопорозе и њено ефикасно лечење може да спречи многе проблеме и омогући вам да несметано уживате у активностима које волите.
Зашто је остеопороза позната као "тиха" болест? Зато што се често и не открије пре него што се догоди прелом. Ипак, постоје суптилни знаци упозорења који вас могу навести да посумњате, ако знате шта да пратите.
Шта је остеопороза?
Остеопороза је болест костију која их слаби и повећава ризик од прелома. Настаје када се смањи густина и маса минерала у костима, или када се промене њихова структура или снага.
"Ова тиха прогресија значи да многе жене не схватају да имају ослабљене кости док не дође до повреде“, каже Матас Орентас, доктор реуматологије из клинике ОртоИлиноис. „Недостатак раних симптома често доводи до тога да се болест занемарује или остаје недијагностикована док не постане узнапредовала.“
Зашто су жене старије од 50 година у ризику од остеопорозе?
Остеопороза погађа око 30 процената свих жена у постменопаузи у Сједињеним Државама и Европи, показало је истраживање из 2022. године објављено у Фронтиерс ин Публиц Хеалтх. То значи да смо у већем ризику од прелома костију и инвалидитета, посебно како старимо. Један од кључних фактора је пад нивоа естрогена након менопаузе. Овај хормон игра кључну улогу у обнављању и јачању костију, према студији из 2023. године објављеној у часопису Цуреус.
"Пад нивоа естрогена убрзава губитак коштане масе, слабећи кости и чинећи их подложнијим преломима", објашњава др Орентас. "Поред тога, старење природно смањује густину костију, а фактори као што су нижи унос калцијума, смањена физичка активност и друга здравствена стања могу додатно повећати ризик.“
Суптилни симптоми остеопорозе које жене треба да препознају
Суптилни симптоми остеопорозе могу се погрешно заменити за уобичајене мишићно-коштане проблеме попут артритиса, истегнућа мишића или чак природног старења. Иако обично нема очигледних симптома остеопорозе док се не суочите са преломом, можда ћете приметити ране знаке упозорења, као што су:
• Губитак висине
• Бол у леђима
• Погрбљено држање
• Слабија снага стиска
"Симптоми остеопорозе могу се помешати са артритисом, проблемима са кичменим диском, повредама мишића па чак и гастроинтестиналним проблемима када стомачна нелагодност прати (често неоткривене) преломе пршљенова“, каже др Орентас. "Пошто остеопороза не изазива увек очигледан бол док се не догоди прелом, често се пропушта док не настану озбиљније компликације."
Још један прикривени рани симптом остеопорозе је ослабљена снага стиска руке. Подаци истраживања 1.850 одраслих особа између 40 и 80 година показали су да је јача снага стиска била повезана са већом густином костију у куку и кичми, према студији Archives of Osteoporosis из 2020. године. Слично томе, жене у постменопаузи са слабијом снагом стиска имале су значајно нижу густину костију и већи ризик од остеопорозе, показала је студија Orthopaedic Surgery из 2018. године.
Фактори ризика за остеопорозу
Најбољи начин да се утврди ризик од остеопорозе је тест густине минерала у костима. Међутим, постоји неколико других фактора повезаних са слабим или крхким костима:
• Пол: Жене су склоније развоју остеопорозе него мушкарци; такође имамо нижу вршну коштану масу и мање кости.
• Старост: Како старимо, нови раст костију је спорији, а губитак коштане масе се убрзава.
• Телеснаграђа: Витке особе ситних костију имају већи ризик од остеопоропзе, јер имају мање коштане масе коју могу да изгубе.
• Раса: Жене беле и азијске расе су у највећем ризику од остеопорозе.
• Породична историја: Ако је неко од ваших родитеља имао остеопорозу или прелом кука, ваш ризик се такође може повећати.
• Фактори животног стила такође играју улогу: то укључује низак ниво калцијума или витамина Д, седентарни стил живота, прекомерну конзумацију алкохола или кофеина, одређене лекове (попут стероида и антикоагуланата) и друга здравствена стања која утичу на губитак коштане масе, попут проблема са штитном жлездом или болести бубрега.
Зашто је рано откривање остеопорозе кључно?
Благовремено уочавање стања је критично јер омогућава правовремену интервенцију како би се успорио или зауставио губитак коштане масе, смањио ризик од прелома и одржао квалитет живота.
„Рано лечење, укључујући промене животног стила, суплементацију калцијумом и витамином Д, као и примену лекова по потреби, може значајно побољшати снагу костију и спречити исцрпљујуће преломе“, каже др Орентас. Он додаје да је први корак, ако приметите симптоме, консултација са лекаром опште праксе, реуматологом или ендокринологом.
Ваш лекар ће вам вероватно препоручити тест густине костију: Провера промена у густини костију је најбољи начин да се остеопороза открије пре него што дође до прелома. Лекар вам такође може предложити редовне тестове густине костију ако сте старији од 50 година, имате породичну историју остеопорозе или имате остеопенију (мањи степен смањене густине костију).
Тестирање густине костију користи рендгенске зраке за мерење минералног садржаја ваших костију - ДЕXА или ДXА скенирање. То је једноставна, амбулантна процедура – нису потребне игле или ињекције. "На основу резултата, опције лечења обухватају модификације животног стила, као што су исхрана и вежбање, суплементи и, по потреби, лекови за јачање костију", закључује др Орентас.