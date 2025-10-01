(ВИДЕО) ОВО ЈЕ МОДЕЛ ПО КОМЕ ЈЕ ЈЕДНА ПОРОДИЦА ПОЧЕЛА ДА ДРМА СВЕТОМ Шаховска матрица моћи „Ротшилда Истока“
Савремени свет моћи може се сагледати кроз метафору шаховске табле.
Појединци и институције распоређени су у јасне улоге које одређују како капитал, утицај и друштвени статус круже и опстају. Практичан пример како се ове шаховске улоге манифестују у стварном свету јесте прича о породици Сасон, познатој као „Ротшилди Истока”.
Шаховска табла
Најбројнији су Пешаци (Пешадија) – маса људи предвидљива, послушна и спремна да буде жртвована у корист интереса елите. Они чине темељ система, баш као што радна снага империја или модерни потрошачи омогућавају акумулацију моћи без стварног утицаја на одлуке.
Топ (Rook) симболизује оне који раде 80% посла у оквиру система, ефикасне и дисциплиноване извршитеље. Међу њима су Џек Ма, кинески предузетник и оснивач Алибаба групе, познат по револуцији е-трговине у Кини, и Ендју Карнеги, индустријалац и филантроп из САД који је створио челичну индустрију и значајно утицао на америчку економију 19. века. Њихова снага лежи у организационим способностима, али промена правила може им створити слабост.
Коњ (Knight) представља креативне дисрупторе и визионаре који повезују делове света које други не виде. То су Ричард Брансон, британски предузетник и оснивач Virgin Group, познат по иновативном приступу бизнису Џон Мекфи, оснивач Мекфи антивирусног софтвера; и Кање Вест, амерички музичар и модни дизајнер, познат по културном утицају и контроверзним јавним наступима. Коњи померају границе, али су подложни ризику изолације и санкција.
Ловац (Лауфер / Bishop) делује стратешки, стрпљиво и из сенке. Примери су Едвард Сновден, бивши радник NSA и CIA, познат по откривању тајних надзорних програма; Јенсен Хуанг, суоснивач NVIDIA-е и иноватор у пољу графичких процесора и вештачке интелигенције; и Масајоши Сон, оснивач SoftBank-а, познат по стратешким улагањима у глобалне технолошке компаније. Ловци обликују токове моћи из сенке и често одлучују о кључним потезима.
Краљица (Queen) симболизује моћ која може деловати у свим правцима и тренуцима, независно од правила која ограничавају остале фигуре. То су институције и појединци са изузетном оперативном моћи: Федералне агенције, војне структуре и управљачи глобалним политикама и економским токовима. Њихова моћ је дугорочна и директно утиче на свакодневни живот милиона људи.
Краљ (King) држи моћ која траје вековима. То су невидљиве породице и групе са богатством у трилионима долара које постављају правила игре, контролишу токове капитала и одређују структуру у којој остали играчи делују. Иако делују пасивно, они су архитекте саме шаховске табле моћи.
Породица Сасон
Као практичан пример како се ове шаховске улоге манифестују у стварном свету, породица Сасон, позната као „Ротшилди Истока“, показује како визија, мреже и стратешка флексибилност претварају капитал у трајну моћ. Сасонови потичу из Багдада крајем 18. века, а Давид Сасоон (1792–1864) трансформисао је наслеђе у међународну империју пресељењем у Бомбај 1832. године. Оснивајући компанију „David Sassoon and Sons“, контролисао је опијумску трговину и глобалне токове памука, искоришћавајући конфликте попут Првог опијумског рата (1839–1842) и Грађанског рата у САД (1861–1865). Кроз ову трговину, Сасонови су управљали стотинама тона индијског памука и опијума, док су акумулирали богатство које се процењује на десетине милиона фунти тог времена.
Алберт Абдулах Давид Сасон (1818–1896) преселио се у Енглеску како би породицу интегрисао у британско високо друштво, склапајући бракове са Ротшилдима и стичући приступ краљевским круговима. Филип Сасон (1888–1939) балансирао је политички утицај са културним престижом, док је Рејчел Бир обликовала јавно мњење кроз уредничку моћ у британским новинама „The Observer“ и „The Sunday Times“. У 20. веку, Сер Виктор Сасон (1881–1961) покушао је да постави империју у Шангају, градећи Cathay Хотела, али се суочио са анти-колонијалним покретима, јапанском инвазијом (1937) и деколонизацијом (Индија 1947, Кина 1949), што је довело до слома пословног модела породице.
Филантропски рад Сасонових, укључујући изградњу библиотека, школа, болница и синагога, осветљава паралелу са улогама Ловаца и Краљице – моћ из сенке и обликовање друштва. Истовремено, њихова историја опијумске трговине манипулација тржиштима памука осветљава мрачну страну моћи која је често невидљива широј јавности, али одлучујућа у обликовању глобалних токова капитала и моћи.
Комбинација шаховске матрице и историје породице Сасон омогућава дубље разумевање како појединци и групе функционишу унутар система моћи: од Пешадије, преко дисциплинованих Топова и креативних Коња, до стратешких Ловаца, моћних Краљица и далекосежних Краљева. Ова синтеза открива не само ко држи моћ, већ и како она опстаје и како се може користити, манипулисати или изазвати.
Како прекинути игру моћи
Игра моћи опстаје док токови новца, ресурса и послушности не престају. Ако би масе престале да троше, производе и плаћају порезе, сама шаховска игра коју држе Краљеви би се значајно ослабила. То не значи да је тренутак лако остварив, али показује принцип: када токови престану, и најмоћнији губе контролу. Породица Сасон јасно илуструје како империје опстају док су подржане ресурсима, а слабе када се ти токови прекидају.
Др Горан Дејановић