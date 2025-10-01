НЕВОЉЕ С ЧЕТВОРОНОЖНОМ „АЛФОМ“ Крава планинарка упала у бунар, овако је текла операција спасавања
Позив је стигао у 22.10 сати. Ватрогасци су испумпали воду и припремили терен, а наш тим се потом спустио у бунар како би осигурао да крава сигурно изађе на површину. Тачно у поноћ смо је извукли – наводе из Хрватске горске службе спасавања.
„Четвороножна планинарка“ – тако су прозвали краву по имену Алфа коју су морали спасавати ватрогасци из Задварја и припадници Хрватске горске службе спасавања из Макарске.
Све је почело у недељу касно увече када је ХГСС-у стигао позив колега из ДВД-а Задварје. Требала им је „још која рука“ како би извукли животињу из бунара. Како је тамо завршила, само она зна.
– Позив је стигао у 22.10. Ватрогасци су испумпали воду и припремили терен, а наш тим се потом спустио у бунар како би осигурао да крава сигурно изађе на површину. У поноћ, тачно у 00.00, мисија је успешно завршена – из бунара смо извукли нашу четвороножну „планинарку“ – наводе из ХГСС-а.
Насмејао их је детаљ који им је испричао власник. Наиме, крава је добила име по аутомобилу Алфа Ромео. Власник ју је, буквално, добио у замену за ауто.
– Алфи желимо брз опоравак од шока – да што више пасе траву, а што мање „рони“ – поручили су из ХГСС-а.