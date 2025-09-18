clear sky
ОСЕТИО ЈЕ НЕОБИЧНО МНОГО НОГУ, НЕ СЛУТЕЋИ ШТА СЕ УНУТРА КРИЈЕ Самоуки ветеринар отелио краву – свет угледале четворке: Деки, Санела, Касандра и Боки

18.09.2025. 14:21
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
krava
Фото: Pixabay

Село Лепаја, надомак Мерошине, постало је центар пажње због догађаја који се не памти у историји сточарства, не само у овом крају већ и у целој југоисточној Србији. Крава Беба, из домаћинства Младеновић, на свет је донела четири телета, здраву и виталну четворку.

Породица је имала слутњу да ће се десити нешто необично, али нико није очекивао овакво чудо.

– Супруга је претпостављала да ће бити близанци. И сам ветеринар који је осеменио рекао је да ће бити близанци. Међутим, десило се да буде 2 пута 2 – испричао је Миодраг Младеновић, поносни власник.

Тељење је почело у току ноћи, а породици је помагао Зоран, самоуки ветеринар. Он је, пипајући стомак краве, осетио необично велик број ногу, али није ни слутио шта се унутра крије.

– Мислио сам да ће бити теле са пет-шест ногу. Дешавало се да се роде и са две главе, али није ми се десило да се роде четири телета – признао је он, видно изненађен.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

После трећег телета, Зоран и остали помагачи били су уверени да је посао завршен и отишли су на кафу. Миодраг је остао са кравом и теладима, а док су они пили кафу, на свет је дошло и четврто теле, преноси портал ВидиВамо.

– Ја не памтим да су се отелила четири телета, чак и у целој југоисточној Србији – додао је Миодраг.

Иако су мало ситнији него што је уобичајено, телићи су здрави и снажни. Добили су и имена: Деки, Санела, Касандра и Боки.

– Ја сад имам четири бебе – поносно је рекла Миодрагова супруга, чије су речи најбоље описале радост и срећу која је завладала у дворишту Младеновића.

Овај невероватни догађај брзо је одјекнуо целим крајем, а мештани кажу да се ништа слично не памти. Прича о крави Беби и њеним четворкама постала је права инспирација и доказ да се чуда и даље дешавају, чак и тамо где их најмање очекујемо.

Бизнис Пољопривреда
