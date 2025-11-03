ПОДЕСИТЕ АЛАРМ НА ТЕЛЕФОНУ АКО ТРЕБА...
УШТЕДИТЕ НА ГРЕЈАЊУ Стручњаци откривају једноставан трик који чува топлоту и снижава рачун за струју ЕВО ШТА ТРЕБА ДА УРАДИТЕ
Како температуре напољу нагло опадају, све више домаћинстава тражи начине да смањи трошкове грејања.
Стручњаци истичу да једна једноставна навика може направити велику разлику – правилно коришћење ролетни и завеса.
Када је најбоље време да затворите ролетне?
Према речима Алана Рида (Alan Reid), стручњака за столарију из компаније Art Windows and Doors, затварање ролетни у одређено доба дана може значајно смањити губитак топлоте у дому.
„Затварањем ролетни ствара се додатни слој изолације који задржава топлоту прикупљену током дана. То је најисплативији начин да се уштеди енергија, без смањивања температуре на термостату“, објашњава Рид.
Најбољи ефекат постиже се ако се ролетне и завесе затварају између 17:30 и 18:30 часова, када спољна температура почиње нагло да пада.
До 18 одсто топлоте нестаје кроз прозоре
Истраживања показују да се чак 18 одсто топлоте у домаћинствима губи кроз прозоре. Код прозора са једноструким стаклом, губици могу бити и дупло већи у односу на двострука стакла.
Три места где топлота „бежи“ из куће
Рид упозорава на три честа извора губитка топлоте:
Кључаонице – кроз ситне отвора улази хладан ваздух, нарочито у ходницима и кухињама. Решење је једноставно – поставите поклопце или заштитне клапне.
Неправилан распоред намештаја – велики ормари или софе који заклањају радијаторе спречавају равномерно ширење топлог ваздуха.
Тешке завесе – ако су преблизу радијатору, задржавају топлоту иза себе уместо да је ослободе у просторију.
Само петнаестак центиметара размака између радијатора и намештаја омогућава да се топао ваздух равномерно шири и брже загреје просторија.
Мали кораци који доносе велику уштеду
Правилним коришћењем ролетни и завеса, уз неколико једноставних измена у распореду намештаја, могуће је осетно умањити рачуне за грејање, без смањења комфора у дому.
Dnevnik.rs