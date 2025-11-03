moderate rain
ДРЖАВА НАГРАЂУЈЕ ТРАДИЦИЈУ! Ако се бавите СТАРИМ ЗАНАТОМ, ово је тренутак да добијете финансијску подршку РОК ИСТИЧЕ УСКОРО

03.11.2025. 16:22 16:27
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
da
Фото: freepik, ilustracija

Министарство унутрашње и спољне трговине расписало је конкурс за доделу субвенција за очување и развој традиционалних заната на који фирме могу да се јаве до 10. новембра.

Субвенције се дају за очување и развој традиционалних заната и могу да се искористе за запошљавање радника у фирмама које се бави традиционалним занатима или за промоцију производа и услуга традиционалних заната.

Образац захтева за коришћење средстава се може преузети са званичне интернет презентације министарства.

