МАЊЕ ЈЕ БОЉЕ Ево колико кеша треба увек имати у новчанику НИШТА СТРАШНО, МАЛО ВИШЕ ОД ДЕСЕТИНЕ ПРОСЕЧНЕ ПЛАТЕ

ЗА СВАКИ СЛУЧАЈ...

МАЊЕ ЈЕ БОЉЕ Ево колико кеша треба увек имати у новчанику

03.11.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Kurir.rs
Фото: Dnevnik.rs

Држање симболичне суме у новчанику може вас поштедети стреса и непријатности у непредвиђеним околностима.

Иако је данас већина плаћања сведена на картице и мобилне апликације, стручњаци упозоравају да би свако требало да има одређену количину готовине код себе. Технологија је практична, али није непогрешива – дешава се да картице буду блокиране, терминали не раде или да интернет једноставно нестане у кључном тренутку. У таквим ситуацијама, готовина постаје једино решење.

Колико новца је довољно

Финансијски саветници препоручују да се у новчанику увек држи око 35 евра у кешу. Та сума се сматра оптималном јер омогућава покривање основних трошкова у хитним околностима – рецимо, ако вам затреба новац за гориво, такси, храну или основне намирнице. Истовремено, није превелика, па не представља велики ризик у случају губитка.

Сигурност и осећај контроле

Поред практичне стране, поседовање готовине даје психолошки осећај сигурности. Људи се осећају смиреније када знају да, чак и ако технологија закаже, могу да реагују без панике. Посебно током путовања или боравка у непознатом окружењу, неколико новчаница у џепу може бити велика предност.

Када кеш спашава дан

Готовина је незаменљива у бројним ситуацијама – од квара аутомобила и потребе да позовете превоз, до плаћања у малим радњама, пијацама или паркиралиштима где картице нису опција. Чак и у градовима, постоје места на којима дигитално плаћање још увек није у потпуности заживело.

Иако живимо у дигиталном добу, кеш и даље има своју вредност. Држање симболичне суме од 35 евра у новчанику може вас поштедети стреса и непријатности у непредвиђеним околностима. Као што кажу стручњаци – технологија олакшава живот, али готовина га понекад спашава.

(Kurir.rs)

Извор:
Пише:
