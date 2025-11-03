ЗА СВАКИ СЛУЧАЈ...
МАЊЕ ЈЕ БОЉЕ Ево колико кеша треба увек имати у новчанику НИШТА СТРАШНО, МАЛО ВИШЕ ОД ДЕСЕТИНЕ ПРОСЕЧНЕ ПЛАТЕ
Држање симболичне суме у новчанику може вас поштедети стреса и непријатности у непредвиђеним околностима.
Иако је данас већина плаћања сведена на картице и мобилне апликације, стручњаци упозоравају да би свако требало да има одређену количину готовине код себе. Технологија је практична, али није непогрешива – дешава се да картице буду блокиране, терминали не раде или да интернет једноставно нестане у кључном тренутку. У таквим ситуацијама, готовина постаје једино решење.
Колико новца је довољно
Финансијски саветници препоручују да се у новчанику увек држи око 35 евра у кешу. Та сума се сматра оптималном јер омогућава покривање основних трошкова у хитним околностима – рецимо, ако вам затреба новац за гориво, такси, храну или основне намирнице. Истовремено, није превелика, па не представља велики ризик у случају губитка.
Сигурност и осећај контроле
Поред практичне стране, поседовање готовине даје психолошки осећај сигурности. Људи се осећају смиреније када знају да, чак и ако технологија закаже, могу да реагују без панике. Посебно током путовања или боравка у непознатом окружењу, неколико новчаница у џепу може бити велика предност.
Када кеш спашава дан
Готовина је незаменљива у бројним ситуацијама – од квара аутомобила и потребе да позовете превоз, до плаћања у малим радњама, пијацама или паркиралиштима где картице нису опција. Чак и у градовима, постоје места на којима дигитално плаћање још увек није у потпуности заживело.
Иако живимо у дигиталном добу, кеш и даље има своју вредност. Држање симболичне суме од 35 евра у новчанику може вас поштедети стреса и непријатности у непредвиђеним околностима. Као што кажу стручњаци – технологија олакшава живот, али готовина га понекад спашава.
(Kurir.rs)