ОДЛОЖЕНО ПОВЕЋАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ Цене нафте варирале због одлуке ОПЕК-а

03.11.2025. 20:31 20:34
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: pixabay.com

Цене нафте варирале су данас, па се нафта Брент кретала око 64,7 долара по барелу, а америчка сирова нафта WTI (West Texas Интермедиате) око 61 долар по барелу, док су трговци процењивали одлуку ОПЕК-а да одложи повећање производње у следећем кварталу.

Земље Организације замаља извозница нафте (ОПЕК плус) донеле су такву одлуку у периоду све већих очекивања да ће доћи до мањка потражње и прекомерног снабдевања, пренео је Трејдинг економикс.

Група је саопштила да овај потез одражава сезонско стање, иако многи аналитичари предвиђају вишак понуде у 2026. години, јер и чланице ОПЕК-а, као и државе који то нису, повећавају производњу.

Стварни раст производње заостаје за планираним нивоима, при чему неке од чланица поменуте групе надокнађују ранију прекомерну производњу, а други се боре да повећају капацитете.

У међувремену, строже америчке санкције довеле су до неизвесности руски извоз, док су Уједињени Арапски Емирати и други произвођачи настојали да умање страхове од прекомерног снабдевања.

Тржишта су такође пратила могуће поремећаје након што је украјински напад дроном у Црном мору запалио руски танкер и оштетио постројења у месту Туапсе, седишту рафинерије компаније Росњефт, коју је недавно санкционисао Вашингтон.

 

