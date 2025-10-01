ЕВО ШТА ЈЕ ПИСАЛО У ТЕСТАМЕНТУ ПАВЛА ВУИСИЋА Легендарни глумац пред смрт је НАПИСАО необичну жељу која ће вас НАСМЕЈАТИ
Вече сећања на Павла Вуисића (1926-1988) у сусрет 37. годишњици његове смрти, одржано је у Удружењу за културу, уметност и међународну сарадњу Адлигат, које баштини део заоставштине легендарног глумца.
Павлова супруга Мирјана Вуисић је Адлигату поклонила легат у којем се налазе глумчеви лични предмети, документа и рукописи.
"Ово вече посветили смо љубави, па смо приказали предмете везане за оно што је Паја највише волео: његову супругу Мирјану и реку Саву. Нарочито су занимљива Пајина љубавна писма, која по жељи супруге за сада само приказујемо, док ће њихова садржина бити обелодањена за неколико година. Приказали смо и планове за бродове које је Паја сам стварао на Сави, као и све три верзије глумчевог тестамента", рекао је овим поводом Виктор Лазић, председник Скупштине Адлигата.
Павле Вуисић рођен је 10. јула 1926. године у Београду, од оца Миша и мајке Радмиле. Студирао је право и радио као новинар Радио Београда све до 1950. године, када отпочиње његова глумачка каријера, улогом у филму "Чудотворни мач" Воје Нановића. Убрзо након те улоге започиње сарадњу са бројним редитељима.
Иако није имао формално глумачко образовање, снимио је велики број филмова и телевизијских серија и важи за глумачку легенду југословенске кинематографије. Његова филмографија обухвата 177 јединица, од тога 129 дугометражних филмова, 17 серија, 14 ТВ филмова, шест мини телевизијских серија и пет кратких ТВ филмова.
Посебно се истичу улоге у култним филмовима "Ко то тамо пева“ и "Маратонци трче почасни круг“, као и серијама "Камионџије", "Отписани" и "Више од игре". У легату у Удружењу "Адлигат", између осталог, налази се и свежањ кључева на коме је и оригинални кључ камиона који је вожен у серији "Камионџије".
Павле је био учесник борби на Сремском фронту (1944–1945). Мало је познато и да је целог живота писао, најчешће песме, а писао је где је стигао - на кафанским рачунима, именику, по књигама, салветама, кутијама цигарета.
Често би цепао оно што би записао, те је супруга Мирјана посебно издвајала и чувала његове рукописе. Павле је био и врстан бродоградитељ, о чему сведоче и бројне скице бродова у легату. Већи део свог слободног времена проводио је на Сави и на Ади, опчињен реком и водом.
Са својом супругом Мирјаном био је тридесет две године у браку, од 1956. до смрти 1988. године.
Тестамент Павла Вуисића
Адлигат чува три верзије тестамента који је иза себе оставио славни глумац, а један од њих преносимо у целости:
"Тестамент Павла Вуисића, рођеног од мајке Радмиле и оца Миша, који дана првог новембра 1982. године, при чистој свести и здравога ума саставља ову поруку. Мирјани, жени ми, све што имам за случај да одапнем, остављам, с тим да разумно распрода или отуђи имовину моју, односно своју, а ако не буде у стању да имовином располаже, да то само суд може урадити. Мирјана, ако после мене остане, има да ме сахрани са свим адетима и честима цркве православне, са шест попова да се пред мојим телом виде и чују.
Сахранити ме има у гробницу нашу, говор посмртни или слично да се чуо није. Овијех шест попова (које за инат хоћу) да све оно што се око гроба ради, раде и шуте. Шуте (ћуте).
Нека у себи пјевају.
Пошто мислим мрети, што бих и онако све ово писао, још да вас замолим да ми никакав комунист ни говора, али нити једне речи не проговори, јербо ћу се у гробу преврнути и не само преврнути, већ и устати из гроба да га ноћу морим и да му, њему и свима, колико их је на свету, је*ем матер...
Павле Вуисић преминуо је 8. октобра 1988. године, а сахрањен је на Новом гробљу у Београду. По његовој жељи, сахрани је присуствовала само његова супруга и свештеник, којем није рекла ко је покојник.
Године 2009, двадесет једну годину након Павлове смрти, објављен је документарни роман о његовом животу, аутора Александра Ђуричића, који носи назив "После фајронта: књига о Паји".