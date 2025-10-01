(ВИДЕО) И ЗА ТО СЕ ПРИМАЈУ ПРИЗНАЊА Јапанском премијеру награда јер му најбоље стоје наочаре
Јапански премијер Шигеру Ишиба добио је награду за познату личност која најбоље изгледа са наочарима у политичкој категорији, пренео је Кјодо.
Ишиба је награду примио на церемонији одржаној у оквиру великог сајма оптичких производа и производа за наочаре у Токију. Како каже, награду није очекивао.
„Понекад се у животу дешавају добре ствари. Важно је натерати људе да желе да верују у вас, а да притом не делујете претеће или застрашујуће", рекао је Ишиба.
Премијер је додао да је почео да носи наочаре након што му је то саветовано како би ублажио свој имиџ током претходне трке за лидера Либерално-демократске партије.
栄えある日本メガネベストドレッサー賞をいただきました！ pic.twitter.com/Aj4PWZlL2S
— 石破茂 (@shigeruishiba) October 1, 2025
На веб страници компаније која је доделила награду наведено је да многи у политичким круговима сматрају Ишибин изглед са наочарима, док обавља службене дужности, његовим препознатљивим изгледом.
Ишиби је понуђен и пар сунчаних наочара као додатна награда, које је на лицу места испробао.
Награде за оне којима добро стоје наочаре добили су и Јусуке Нарита, ванредни професор на Универзитету Јејл и глумац Фумино Кимура, у економској и забавној категорији.