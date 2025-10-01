heavy intensity rain
11°C
01.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
99.6426
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) И ЗА ТО СЕ ПРИМАЈУ ПРИЗНАЊА Јапанском премијеру награда јер му најбоље стоје наочаре

01.10.2025. 18:08 18:34
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Коментари (0)
naočare
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Јапански премијер Шигеру Ишиба добио је награду за познату личност која најбоље изгледа са наочарима у политичкој категорији, пренео је Кјодо.

Ишиба је награду примио на церемонији одржаној у оквиру великог сајма оптичких производа и производа за наочаре у Токију. Како каже, награду није очекивао. 

„Понекад се у животу дешавају добре ствари. Важно је натерати људе да желе да верују у вас, а да притом не делујете претеће или застрашујуће", рекао је Ишиба.

Премијер је додао да је почео да носи наочаре након што му је то саветовано како би ублажио свој имиџ током претходне трке за лидера Либерално-демократске партије.

На веб страници компаније која је доделила награду наведено је да многи у политичким круговима сматрају Ишибин изглед са наочарима, док обавља службене дужности, његовим препознатљивим изгледом.

Ишиби је понуђен и пар сунчаних наочара као додатна награда, које је на лицу места испробао.

Награде за оне којима добро стоје наочаре добили су и Јусуке Нарита, ванредни професор на Универзитету Јејл и глумац Фумино Кимура, у економској и забавној категорији.

наочаре јапан премијер
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СМРТНО ОЗБИЉАН СПОРТ, А ПРВА НАГРАДА – ЗЛАТНА ЛОПАТА Јесте ли знали да постоји светско првенство у копању гробова?
гробар

СМРТНО ОЗБИЉАН СПОРТ, А ПРВА НАГРАДА – ЗЛАТНА ЛОПАТА Јесте ли знали да постоји светско првенство у копању гробова?

25.09.2025. 13:55 14:01
Волим
0
Коментар
0
Сачувај