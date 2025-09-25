СМРТНО ОЗБИЉАН СПОРТ, А ПРВА НАГРАДА – ЗЛАТНА ЛОПАТА Јесте ли знали да постоји светско првенство у копању гробова?
Сваке године, гробари из света се окупљају у Мађарској, како би учествовали на јединственом такмичењу – Међународном првенству у копању гробова.
Од 2016. године, осим 2020. и 2021. када је догађај отказан због короне, Удружење оператера гробља (MTFE) позива заинтересоване да се окупе и такмиче за титулу светског шампиона.
Имали су озбиљан задатак
Осмо по реду првенство одржано је 6. септембра на гробљу Алсовар у Сексарду, а учесници су оцењивани на скали од десет поена, према брзини, естетици и прецизности.
Снагу су одмерили гробари из Србије, Чешке, Русије и, наравно, земље домаћина, преноси Telegraph.
Такмичари су радили у паровима и имали задатак да ископају гроб димензија два метра дужине, 80 центиметара ширине и 1,6 метара дубине, у року од два сата. Након тога су враћали земљу у рупу како би направили уредну хумку.
Иако звучи једноставно, брзина, прецизност и естетика главни су критеријуми по којима се такмичари оцењивани.
Трофеј у облику лопате
Прво место освојио је двојац из Мађарске, Ласло Киш и Роберт Наги – другу годину заредом, са невероватним временом од 93 минута и 20 секунди.
„Победили смо захваљујући рутини из свакодневног рада, без посебног тренинга”, рекли су победници.
Освајачи прва три места награђени су трофејима од злата, сребра и бронзе у облику лопате, а све време су имали навијаче који су их бодрили, преноси Oddity Cental.
„Ово такмичење није само професионално надметање, већ и прилика да заинтересовани грађани упознају професију гробара. Учесници показују не само физичку снагу, већ и прецизност и менталну присутност”, изјавио је председник удружења MTFE Јозеф Варга.