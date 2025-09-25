(ФОТО) СТИГЛА ВЕШ МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ЉУДИ Јапанци направили изум века- уђете и изађете за 15 минута потпуно чисти!
Да ли бисте волели да само седнете у посебну капсулу на десетак минута која ће вас истуширати и опустити, а да не морате ништа да радите?
Овакав изум није само научна фантастика, већ је једна јапанска компанија за производњу тушева изумела "машину за прање веша из будућности". Није у питању машина која ће у рекордном времену опрати и осушити веш, већ ће опрати и сушити - људе. Компанија тврди да је ова направа дизајнирана да људима пружи врхунско купање.
Савремена капсула за туширање се потпуно затвара као криогена комора, а потребно је само 15 минута да опере и осуши оног ко је користи. Након што корисник уђе у седиште у средини, провидна направа налик кокпиту се делимично напуни водом.
Сензори уграђени у седиште затим мере пулс особе и друге биолошке параметре, како би били сигурни да се корисник купа на идеалној температури, на којој му је најугодније. Машина функционише помоћу вештачке интелигенције, како би наведени прорачуни били што прецизнији.
Затим се вода пушта из брзих млазника који садрже мехуриће ваздуха ширине 3 микрометра, који када пукну, производе мали, али снажан талас притиска који чисти прљавштину са коже - исти процес који се користи за чишћење електричних компоненти које се не могу опрати хемикалијама.
У овом случају, иновативни АИ систем анализира биомаркере да види да ли је корисник миран или узбуђен под дејством млаза, а затим пројектује посебно одабран видео на унутрашњост пластичне капсуле како би га умирио.
Као резултат тога, корисник добија психолошко дубинско чишћење заједно са физичким, тврди компанија Science Co. која је произвела ову несвакидашњу машину под називом "Мираи Нинген Сентакуки" - што у преводу значи "машина за прање људи из будућности".
Ова технологија може изгледати као нови изум, али у ствари се ради о идеји која се развија још од седамдесетих година у Јапану. Првобитна машина за купање била је названа ултразвучна купка, такође се пунила водом када је корисник ушао, а затим је пуштала ултразвучне таласе, као и пластичне куглице за масажу тела купача, преноси "Њујорк пост".
-Узбуђен сам када размишљам о томе каква ће будућност бити, рекао је за јапанске медије Јасуаки Аојама, директор компаније. "Понудићемо ову људску машину за прање као наследника оне у прошлости."
Машина ће бити представљена јавности у Осаки следеће године и чак 1.000 људи ће имати прилику да је испроба, а компанија планира да направи и верзију за кућну употребу. Корисници друштвених мрежа су писали да им није јасно како нешто једноставно попут туширања захтева овакав изум. Међутим, има и оних који су приметили да ово може бити врло значајно старијим људима и онима који имају ограничено кретање.