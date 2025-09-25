НЕДЕЉА МОДЕ КОЈА ПОМЕРА ГРАНИЦЕ (ФОТО) У Новом Саду почиње јубиларни 25. SERBIA FASHION WEEK, а овај ПОЗНАТИ ДИЗАЈНЕР СЕ ВРАЋА НА МОДНУ ПИСТУ
Нови Сад од 3. до 8. октобра поново постати епицентар модне сцене региона и света - јубиларно, 25. издање Serbia Fashion Week-а доноси интезивну и садржајну недељу моде, талента, уметности и гламура.
Најзначајнија модна манифестације у Источној Европи ће окупити етаблиране креаторе, младе дизајнере, међународне академије и модне институције, потврђујући статус престижног догађаја који спаја haute couture са авангардом, уметност са занатом, а локалну креативност са глобалним тенденцијама.
Отварање у Музеју Војводине
Програм почиње 3. октобра у Музеју Војводине, где ће у 19 часова бити отворена велика изложба примењене уметности и дизајна са фокусом на модне аксесоаре. Публика ће моћи да упозна радове брендова Arte&Bellezza Драгане Мирчетић, Blackbirdfield Драгана Смиљанића, mi.ma handmade Милице Марић, Алесари, Ралетић Арт и ID Art&Design Иване Дроњак. Вече ће се наставити коктелом, што је својеврсна увертира у дане испуњене модном енергијом.
Субота уз нове таленате и прве спектакуларне ревије
Другог дана, 4. октобра, у Мастер центру Новосадског сајма, биће организован програм Art Meets Fashion – The Next Generation of Talents, који доноси колекције студената престижних међународних академија: ECAMOD Paris, Zhejiang Fashion Institute of Technology, Државног универзитета индустријских технологија и дизајна из Санкт Петербурга, Националног универзитета уметности из Букурешта и Техничког факултета „Михајло Пупин“ из Зрењанина. Посебан омаж биће посвећен „Fanfan Art“-у Срђана Швеља, док ће се представити и колекције Sjon Brown-а и Lijane Ghavalyan, уз изложбу дизајнера платформе The Afra World Dubai.
Вече се наставља блоковима ревија: од колекције Катарине Иванyсхкине из Русије, грчке дизајнерке Georgia Chioni и српске Јана Јашо са брендом Кринолина, преко креација Сање Величковић, дуа Петар & Драгана Соро и луксузног домаћег бренда Nodo Lusso, до интернационалног колорита који доносе „Just10H” из САД-а, Лазар Илић и Милица Тричковић из Србије.
Недеља у знаку интернационалних модних имена
У недељу, 5. октобра, програм талената и изложби наставља се у Аули Мастер центра, док ревијски блокови доносе преплитање стилова и естетика - од српске дизајнерке Неде Порпхyрозеи и белоруске креаторке Вере Комлик, до Тајане Балаж Јуришић из Хрватске и италијанског дизајнера Фабиа Порлиода који наступа у оквиру Mad Mood Milano платформе. Посебну пажњу привући ће MOH by Meera (Индија/Аустралија), као и екстравагантне креације са Malta Fashion Week-а и наступ домаћег креатора Бошка Јаковљевића који већ годинама традиционално представља своје колекције управо на Serbia Fashion Week-у.
Млади дизајнери и велике ревије
У понедељак, 6. октобра, млади дизајнери настављају да освајају писту кроз сарадње са академијама из Париза, Кине, Румуније и Србије, док вечерњи блокови доносе наступе значајних међународних: аргентинског дизајнера Eduarda Pereza Gonzalesa Ocantosa, дизајнерке Mine Siddique из Уједињених Арапских Емирата и српског мајстора вечерњих тоалета Звонка Марковића, који се после неколико година на велика врата враћа на писту Serbia Fashion Week-а. Вече ће кулминирати колекцијама Aidarkhana Kaliyaeva из Казахстана и реномиране домаће креаторке Марије Шабић.
Haute couture радионица - спој заната и уметности
Уторак, 7. октобар, резервисан је за Културну станицу Еђшег, где ће француска haute couture креаторка Christelle Santabarbara одржати ексклузивни мастерклас посвећен техници ушивања чипке. Радионица ће обухватити уводни део о историјско-културнпм аспекту, потом практичну демонстрацију и интерактивну радионицу, а вечер ће бити заокружено ВИП коктелом.
Гала затварање и Serbia Fashion Awards
Јубиларно издање биће затворено 8. октобра у престижном амбијенту Титових салона на Петроварадинској тврђави. Вече отвара Eymeric François са гламурозном цлосинг гала ревијом, након које следе свечана додела награда Serbia Fashion Awards, наступ Лене Ковачевић и ексклузивни коктел.