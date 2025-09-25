ИЗВРДАВАЛИ КАЗНИ ЈЕР НИЈЕ БИЛО ЗАКОНА О БЕСТИЈАЛНОСТИ Британац (22) признао да „љубавише” с коњем, али то није једини случај
Двадесетдвогодишњи Британац мораће да плати 850 евра, уз обавезну 40-дневну рехабилитацију, након што је признао кривицу за сексуални чин са коњем.
Житељ Редрута у Корнволу, В. Б. ухваћен је и експресно осуђен, али ово није једини случај у свету, преноси Метро.
Избегао санкције због закона
Британски медиј подсећа на случај из 2020. године, када је неименовани мушкарац признао сексуални однос са коњем, али је избегао санкције. Наиме, држава није имала регулисан закон против бестијалности.
Инцидент се догодио у округу Свитвотер, у Вајомингу, а починилац је снимљен како злоставља коња и теле.
Портпарол локалне полиције Џејсон Мовер тада је изјавио: „Иако шокантно, овакви случајеви су правно веома сложени. Вајоминг је једна од ретких савезних држава која нема закон о бестијалности. Да би се задовољили елементи оптужбе, морали бисмо доказати да су их дела осумњиченог стварно повредила”.
Бизарни случај из Тексаса
С друге стране, 45-годишњи Ц. Ц. из Тексаса није избегао казну.
Он је тврдио да је повређен у несрећи након чега је потражио склониште у оближњој штали. Ипак, полиција је сматрала да га је коњ ударио.
Убрзо, кажњен је у складу са законима о бестијалности у Тексасу.