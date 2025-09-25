Љубав која сада пролази најтежи тест!
КАРЛА БРУНИ У ЦРНОМ И БЕЗ ШМИНКЕ! Њеном мужу пет година затвора, а она у капуту покушала да изгледа скрушено… ДА ЛИ ЈЕ један осмех све одао?
Карла Бруни била је уз супруга Николу Саркозија у моменту када је он осуђен на пет година затвора.
Некадашња прва дама Француске, Карла Бруни (57) имала је савршено припремљен план: изгледаће као сасвим обична жена, па је за суђење свог супруга обукла црни обични капут, црне панталоне и тамно плаву мајицу. Није носила шминку, али ни накит. План је био да изгледа скрушено, али урођен таленат за шоу-бизнис није јој дао мира, па се у камере кокетно насмешила.
Саркози је добио неочекивану пресуду - пет година у затвору због кривичне завере у вези са наводним финансирањем његове председничке кампање из 2007. године од стране либијског лидера Муамера Гадафија. Ово је први пут да је неки бивши француски председник осуђен на стварну затворску казну.
Саркози је рекао да ће се жалити, али ако буде било потребно да ће у "затвору спавати уздигнуте главе".
Саркози је претходно био осуђен у неколико других случајева, укључујући случај прислушкивања у којем је 2024. године добио три године затвора, од којих је једана година била условна, а остатак је издржавао уз електронски надзор. Такође, био је осуђен због незаконитог финансирања кампање из 2012. године, познатог као "Бyгмалион" случај. У јуну 2025. године, због тих пресуда, одузета му је Легија части.
Кроз све те недаће, његова жена, Карла Бруни је била уз њега и чекала га. Док је муж био код куће са наногицом, она је обилазила модне писте, снимала албуме и водила активан друштвени живот.
Сада се поставља питање да ли ће са истим жаром остати уз свог 70-годишњег супруга, који ће наредних пет година провести у строго чуваном затвору?