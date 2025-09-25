ОВО КРСТАРЕЊЕ ЋЕ СИГУРНО ПАМТИТИ: 48 метара изнад воде, сама и заглављена ПОГЛЕДАЈТЕ ШТА ЈОЈ СЕ ДЕСИЛО!
Током безазлене забаве на крузеру, спуштања низ водени тобоган, једна путница је доживела прави шок.
Видео који приказује тренутак у ком се путница заглавила у воденом тобогану постао је виралан.
Видео приказује жену која је „заробљена” у провидном делу воденог тобогана који се протеже изван ивице брода, високо изнад отвореног океана.
Жена на тобогану лежи на леђима са испруженим рукама на стакленом зиду и покушава да се одгурне ногама и почне да се креће.
„О, Боже“, чује се неко како говори у позадини снимка. „Она је буквално заглављена.“
@kaylamierzejewski Nothing beats a jet 2 holiday! #cruise #jet2holiday #waterslide #scary #allsokay ♬ Jet2 Advert - ✈️A7-BBH | MAN 🇬🇧
Аутор видеа није прецизирао на ком броду се инцидент догодио. Спољашњи изглед пловила веома подсећа на брод Bliss компаније Norwegian Cruise Line. Тај брод, између осталог, плови и на седмодневним крстарењима по Аљасци, пише People.
На том броду се налази атракција „Ocean Loops” – водени тобоган који је постављен 3,3 метра изнад ивице брода и 48 метара изнад океана.
На веб-сајту компаније наводи се да је за коришћење тобогана потребна минимална висина од 122 цм и тежина између 55 и 136 кг.
У коментарима на видео-снимку, гледаоци су брзо показали своју забринутост за путницу заглављену у тобогану.
„Стварно сам веома уплашен – како је жена уопште изашла?“, писало је у коментару који је имао преко 35.000 лајкова.
У међувремену, други су навели како би реаговали да су се нашли у истој ситуацији.