(ВИДЕО) ПАНИКА НА НАЈВЕЋЕМ СВЕТСКОМ КРУЗЕРУ Пукао водени тобоган ПОВРЕЂЕН ЈЕДАН МУШКАРАЦ
На највећем крузеру на свету, Icon of the Seas компаније Royal Caribbean, дошло је до инцидента који је изазвао панику и вриштање међу путницима.
Како показују драматични снимци, стаклена плоча на једном од водених тобогана изненада је пукла, што је довело до повреде једног мушкарца.
На хаотичним снимцима види се како из велике рупе на тобогану шикљају велике количине воде, док уплашени путници испод вриште: "Зауставите тобоган!". Повређени гост је одмах добио медицинску помоћ од особља крузера, преноси NY Post.
Компанија Royal Caribbean потврдила је да је мушкарац повређен у воденом парку брода и да му је указана адекватна медицинска нега, али нису открили детаље о природи и тежини повреда.
- Наш тим је пружио медицинску помоћ одраслом госту када се акрилно стакло одломило са тобогана док је гост пролазио кроз њега - изјавио је портпарол за медије.
Тобоган је одмах затворен и неће бити у функцији до краја путовања, док крузерска компанија истражује узроке инцидента.
Крузер Icon of the Seas испловио је из Мајамија 2. августа, а повратак у луку планиран је за суботу, након обиласка неколико дестинација у Карибима.
Путници се надају да ће се ситуација брзо разјаснити, а компанија је изразила жаљење због непријатности и повреде.