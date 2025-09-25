overcast clouds
„СПАВАЋУ У ЗАТВОРУ, АЛИ УЗДИГНУТЕ ГЛАВЕ” Бивши председник Француске Саркози тешко примио судску пресуду

25.09.2025. 16:26 16:47
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
саркози
Фото: Tanjug (AP Photo/Thibault Camus, File)

ПАРИЗ: Бивши председник Француске Никола Саркози рекао је данас да је невин и да је скандалозна одлука суда у Паризу да га осуди на пет година затвора због учешћа у криминалној организацији у случају који је покренут поводом сумњи у либијско финансирање председничке изборне кампање 2007. године.

„Ова пресуда је изузетно озбиљна за владавину права. Мржња нема границе. Ако баш желе да спавам у затвору, спаваћу у затвору, али уздигнуте главе. Невин сам. Ова неправда је скандал. Жалићу се. Борићу се до последњег даха“, рекао је Саркози, преноси Фигаро.

Саркозијев адвокат Кристоф Енгрен рекао је да му веома тешко пада то што нема доказа, већ да постоје само претпоставке.

„Осуђен је по веома чудним основама, који су заправо измишљотина. Разлог због којег је осуђен је тај што је наводно оптужен да је дозволио својим колегама, Брису Ортфеу и Клоду Геану, да разматрају финансирање из Либије“, навео је Енгрен.

Бивши француски председник Никола Саркози данас је осуђен на пет година затвора са одложеним извршењем, након што је га је претходно суд у Паризу прогласио кривим за саучесништво у криминалној организацији у случају који је покренут поводом сумњи у либијско финансирање председничке изборне кампање 2007. године, објавио је БФМТВ.

Како наводи француски ТВ канал, то значи да ће Саркози бити затворен у наредним недељама.

sarkozi
Фото: Tanjug (AP Photo/Christophe Ena)

Бивши шеф француске државе, који је на челу Француске био од 2007. до 2012. године, проглашен је кривим за криминално удруживање у периоду између 2005. и 2007. године, преноси "Фигаро".

Истовремено, ослобођен је оптужби за прикривање проневере јавних средстава и пасивну корупцију.

Тужиоци су захтевали да Саркози буде осуђен на седам година затвора.

Председница суда Натали Гаварино у образложењу судске одлуке је навела да је он крив за криминално удруживање јер је „својим блиским сарадницима дозволио да делују са циљем стицања финансијске подршке“ од стране тадашњих либијских власти на челу са Моамером Гадафијем.

Поред Саркозија, у истом случају је оптужено још 11 људи, укључујући три бивша министра, од којих су три особе ослобођене оптужби.

никола саркози пресуда Француска
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
