ДАРКО ЛАЗИЋ ВОЗИО ТУЂИ АУТОМОБИЛ Огромна штета на мерцедесу, поправка ће коштати бар 120.000 евра ПЕВАЧ ИЗЈАВИО ДА НАМЕРАВА ДА НАСТАВИ ДА “ВОЗИ“ (ВИДЕО)

25.09.2025. 18:31 18:35
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
d
Фото: Screenshot / Youtube / Republika Zabava

Певач Дарко Лазић доживео је ноћас саобраћајну незгоду на аутопуту на Новом Београду, док је у аутомобилу са њим била и његова супруга Катарина Лазић, која је седела на сувозачком месту.

Обоје су након саобраћајке хоспитализовани, а потом пуштени на кућно лечење. Наводи се чак да је певач, након што је напустио болницу, продужио у кафану и наставио провод са завојима на глави.

Иначе, Дарко Лазић је, како незванично сазнајемо, у тренутку судара био пијан, са више од 1,9 промила алкохола у крви, док важећу српску возачку дозволу одавно нема јер му је одузета. Тест на дрогу показао је негативан резултат.

Како још сазнајемо, Дарко Лазић је возио аутомобил марке "мерцедес" који није у његовом власништву, већ је изнајмљен.

Аутомобилом се забио у банкину, а штета је огромна, чак 120.000 евра.

Дарка Лазића након удеса питали да ли ће и даље возити, његов одговор ће разбеснети многе!

На питање новинара да ли ће и даље возити, или ће унајмити возача, с обзиром да је имао неколико саобраћајки, а након једне је једва сачувао живот, певач је одговорио:

"Не. Зашто би? Ово се дешава свима. Нисам дивљао, па да сам изгубио контролу... Била је вода на путу, нисам знао да се исконтролишем и то је то. Сад сам ја манијачио колима, па да кажеш нема смисла и да треба да ми се одузме дозвола, али овако смо налетели на воду, и Боже мој", одговорио је певач Дарко Лазић.

(Telegraf.rs)

 

