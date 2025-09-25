ДАРКО ЛАЗИЋ ВОЗИО ТУЂИ АУТОМОБИЛ Огромна штета на мерцедесу, поправка ће коштати бар 120.000 евра ПЕВАЧ ИЗЈАВИО ДА НАМЕРАВА ДА НАСТАВИ ДА “ВОЗИ“ (ВИДЕО)
Певач Дарко Лазић доживео је ноћас саобраћајну незгоду на аутопуту на Новом Београду, док је у аутомобилу са њим била и његова супруга Катарина Лазић, која је седела на сувозачком месту.
Обоје су након саобраћајке хоспитализовани, а потом пуштени на кућно лечење. Наводи се чак да је певач, након што је напустио болницу, продужио у кафану и наставио провод са завојима на глави.
Иначе, Дарко Лазић је, како незванично сазнајемо, у тренутку судара био пијан, са више од 1,9 промила алкохола у крви, док важећу српску возачку дозволу одавно нема јер му је одузета. Тест на дрогу показао је негативан резултат.
Како још сазнајемо, Дарко Лазић је возио аутомобил марке "мерцедес" који није у његовом власништву, већ је изнајмљен.
Аутомобилом се забио у банкину, а штета је огромна, чак 120.000 евра.
Дарка Лазића након удеса питали да ли ће и даље возити, његов одговор ће разбеснети многе!
На питање новинара да ли ће и даље возити, или ће унајмити возача, с обзиром да је имао неколико саобраћајки, а након једне је једва сачувао живот, певач је одговорио:
"Не. Зашто би? Ово се дешава свима. Нисам дивљао, па да сам изгубио контролу... Била је вода на путу, нисам знао да се исконтролишем и то је то. Сад сам ја манијачио колима, па да кажеш нема смисла и да треба да ми се одузме дозвола, али овако смо налетели на воду, и Боже мој", одговорио је певач Дарко Лазић.
