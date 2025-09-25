Пронађен мртав на Балију!
ТЕЛО ПРЕМИНУЛОГ МЛАДИЋА (23) ВРАЋЕНО ПОРОДИЦИ БЕЗ СРЦА! Родитељи мислили да се утопио, а онда сазнали језиву истину о смрти свог сина
Тело 23-годишњег туристе Бајрона Хадоуа из Квинсленда у Аустралији, који је преминуо на Балију у Индонезији, враћено је његовој породици.
Међутим, оно што је његове родитеље оставило у безнађу и шоку је чињеница да је тело њиховог сина враћено без срца.
Бајрон је пронађен 26. маја ове године како плута у базену приватне виле на Балију. Али оно што је уследило, према речима породице, била је ноћна мора.
- Издржали смо одлагања једна за другим, полуистине и ћутање - рекли су његови родитељи Роберт и Шантал Хадоу и додали:
- Његово тело враћено нам је тек скоро четири недеље након смрти. Али два дана пре сахране, саопштено нам је да је његово срце узето и остављено на Балију, без нашег знања, без нашег пристанка, без икаквог правног или моралног оправдања. Ово је нехумано. Ово је разарајуће изван сваке речи.
Сумњива смрт
Према писању аустралијског портала, смрт Бајрона Хадоуа није пријављена балијској полицији све до четири дана након његове смрти. Када су полицајци коначно стигли на лице места, оно је већ било контаминирано.
Смртни лист приватне болнице БИМЦ навео је утапање као узрок смрти, а његово тело је послато у балијску погребну службу ради припрема за транспорт. Међутим, према извештају, прича нема смисла.
Бајрон је описан као снажан пливач, висок 178 цм, док је базен у којем је пронађен био дубок само 150 цм. На његовом телу су пронађене посекотине и модрице, а крв је била присутна и на пешкирима у које је био увијен.
Породица је одмах посумњала на убиство. Организовали су да њихов пријатељ на Балију затражи обдукцију и нагласили да желе да се тело њиховог сина врати кући.
Закон дозвољава узимање органа без пристанка породице
Уместо тога, полиција је наложила форензичку обдукцију која, према индонежанском закону, омогућава патологу да уклони читаве органе без пристанка породице.
Форензички специјалиста др Нола Маргарет Гунаван потврдила је да је током обдукције уклонила Бајроново срце.
За породицу Хадоу ово је било разорно сазнање.
- Мислили смо да бар можемо да се опростимо од њега и положимо га да почива у миру. Али онда да сазнамо да су му узели срце и да нико није знао, чак ни конзулат на Балију, то је био огроман шок - рекла је његова мајка.
Докторка не искључује могућност убиства
Докторка Гунаван је у свом извештају навела да су алкохол и антидепресиви вероватно били фактори у смрти, али је признала да не може искључити могућност убиства:
- Не могу да одбацим вероватноћу да је у питању злочин, на основу образаца повреда пронађених на његовом телу - рекла је.
Његова мајка Шантал, међутим, тврди да њој прича о утапању нема смисла.
- Чврсто верујем да је био намерно намамљен, дрогиран, опљачкан и да је све пошло наопако - рекла је ова неутешна жена.
(Sejs.com)