БИЗАРНА СТРАНА ИТАЛИЈАНСКЕ КУХИЊЕ...

БУКВАЛНО ГА ЈЕ РАСКОМАДАО Украјинац ухапшен због убиства колеге из Бангладеша БИО МУ ЈЕ ШЕФ У РЕСТОРАНУ И НАЈБОЉИ ПРИЈАТЕЉ, А ОНДА ЈЕ НЕСТАО...

25.09.2025. 19:31 19:36
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
d
Фото: Pexels.com

Италијанска полиција ухапсила је 33-годишњег украјинског држављанина осумњиченог да је убио и раскомадао свог бившег колегу и пријатеља, Балу Сагора, који је нестао средином септембра у граду Сполето, преносе данас италијански медији.

Ухапшени Шурин Дмитро радио је као шеф кувар у једном ресторану у Сполету, док је 21-годишњи Сагор био његов помоћник, пренела је тв Раи.

Сагор, пореклом из Бангладеша, нестао је 18. септембра, а његово раскомадано тело пронађено је у понедељак у једном џаку.

Тужилаштво у Сполету наложило је хапшење Дмитра који је био под истрагом. Он је оптужен за убиство, опструкцију правде и скривање леша.

Како је саопштио главни тужилац Клаудио Чикела, до кључних доказа у овом случају дошло се захваљујући информацијама познаника жртве и комшија осумњиченог.

Из тужилаштва је наведено да су недвосмислени докази такође прикупљени захваљујући прегледу снимака са надзорних камера у близини места где је пронађено тело жртве и бицикл који је користио.

Полиција је претресла кућу оптуженог Украјинца, која је само стотинак метара удаљена од места на којем је нађено тело жртве, а верује се да је он убио и раскомадао Сагора у својој кући.

Сагор је дошао у Италију из Бангладеша пре две године, а живео је у азилу одакле је и нестао, наводи Раи.

Истражитељи настављају активности на утврђивању свих околности убиства.

 

шеф кухиња кувар убиство
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
