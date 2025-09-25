БИЗАРНА СТРАНА ИТАЛИЈАНСКЕ КУХИЊЕ...
БУКВАЛНО ГА ЈЕ РАСКОМАДАО Украјинац ухапшен због убиства колеге из Бангладеша БИО МУ ЈЕ ШЕФ У РЕСТОРАНУ И НАЈБОЉИ ПРИЈАТЕЉ, А ОНДА ЈЕ НЕСТАО...
Италијанска полиција ухапсила је 33-годишњег украјинског држављанина осумњиченог да је убио и раскомадао свог бившег колегу и пријатеља, Балу Сагора, који је нестао средином септембра у граду Сполето, преносе данас италијански медији.
Ухапшени Шурин Дмитро радио је као шеф кувар у једном ресторану у Сполету, док је 21-годишњи Сагор био његов помоћник, пренела је тв Раи.
Сагор, пореклом из Бангладеша, нестао је 18. септембра, а његово раскомадано тело пронађено је у понедељак у једном џаку.
Тужилаштво у Сполету наложило је хапшење Дмитра који је био под истрагом. Он је оптужен за убиство, опструкцију правде и скривање леша.
Како је саопштио главни тужилац Клаудио Чикела, до кључних доказа у овом случају дошло се захваљујући информацијама познаника жртве и комшија осумњиченог.
Из тужилаштва је наведено да су недвосмислени докази такође прикупљени захваљујући прегледу снимака са надзорних камера у близини места где је пронађено тело жртве и бицикл који је користио.
Полиција је претресла кућу оптуженог Украјинца, која је само стотинак метара удаљена од места на којем је нађено тело жртве, а верује се да је он убио и раскомадао Сагора у својој кући.
Сагор је дошао у Италију из Бангладеша пре две године, а живео је у азилу одакле је и нестао, наводи Раи.
Истражитељи настављају активности на утврђивању свих околности убиства.