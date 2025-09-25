overcast clouds
УХАПШЕНА ДВОЈИЦА ПРЕВАРАНАТА Осумњичени за покушај да ЛАЖНИМ ПАПИРИМА и прикривањем чињеница жени (70) ОТМУ ДЕО НАСЛЕЂЕНЕ ИМОВИНЕ

25.09.2025. 18:37 18:44
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Dnevnik.rs

Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, у сарадњи са Првим основним јавим тужилаштвом у Београду, ухапсили су А. Р. (1984) због постојања основа сумње да је извршио кривично дело превара, док ће против тридесетдвогодишњег мушкарца бити поднета кривична пријава у редовном поступку за исто кривично дело.

А. Р  се сумњичи да је заједно са тридесетдвогодишњим мушкарцем, у намери да себи прибаве противправну имовинску корист, довели у заблуду службеника једног јавног бележника у Младеновцу и једног јавног бележника у Београду, тако што су лажним приказивањем и прикривањем чињеница ове службенике навели да предузму радње овере из њихове надлежности, које су довеле до отуђења удела наслеђене имовине на штету седамдесетогодишње жене, у виду више непокретности на територији Београда.

Осумњиченом А.Р је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Првом основном јавном тужилаштву.
 

