АКО ВАС ПОЗОВЕ ПОЛИЦИЈА И ТРАЖИ УПЛАТУ, НЕ НАСЕДАЈТЕ Грађани на удару нове телефонске преваре

24.09.2025. 10:27 10:30
Пише:
Дневник
Извор:
RINA
полиција
Фото: РИНА/Илустрација

ПОДГОРИЦА: Током протеклих дана у Подгорици су евидентирани нови покушаји телефонских превара.

Непозната лица контактирају грађане, лажно их обавештавајући да је њихов рођак или близак члан породице доживео саобраћајну незгоду, а потом захтевају новац како би се наводно помогло у тој ситуацији.

У Управи полиције речено је да се ради о покушају преваре и да се предузимају интензивне активности на расветљавању свих околности и идентификацији особа које на овај начин обмањују грађане.

- Позивамо грађане на додатни опрез и саветујемо да не поступају по захтевима из оваквих позива, већ да одмах обавесте полицију на број 122 или да се јаве у најближу полицијску станицу. Правовремена пријава је од кључног значаја за брзо реаговање и спречавање извршења кривичног дела - казали су за РИНУ у Управи полиције

Грађанима се препоручује да сваку информацију ове врсте прво провере директно са члановима породице и да ни у ком случају не уплаћују нити предају новац непознатим особама.

превара црна гора
Извор:
RINA
Пише:
Дневник
Вести Регион
