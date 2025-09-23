МИЛИОНСКА ПРЕВАРА У БЕОГРАДУ 23 особе пред судом због лажних административних забрана
Треће основно јавно тужилаштво у Београду поднело је суду оптужни акт против 23 особе због сумње да су користећи лажне административне забране као доказе о запослењу у разним привредним друштвима у "Гигатрону" купили робу од 1,5 милиона динара.
Тужилац је суду предложио да оптужене осуди на казне затвора у распону од шест месеци до две године и новчане казне, а које казне затвора ће се извршити у зависности од раније кривичне осуђиваности окривљених, саопштено је из тог тужилаштва.
Они су осумњичени за извршење по једног кривичног дела превара.
Сумња се да су Д.Ђ. (52), С.С. (31), М.С. (35), Љ.Б. (27) од новембра до средине децембра 2023. године на Новом Београду, Земуну, Старом граду, Палилули, Звездари, Обреновацу и у Новој Пазови предали окривљенима Ј.В. (47), Д.С. (22), М.С. (35), В.С.С. (49), А.С. (25), С.М. (26), Ш.К. (35), Н.Ћ. (24), А.Б. (23), И.Г. (41), С.Ђ. (22), М.Д. (26), С.Ш. (40), Ј.Ј. (26), М.Ј. (30), М.Ј. (34), Д.Ј. (27), Д.А. (33), Ј.С. (49) и Б.В. (46) лажне административне забране као доказе о запослењу у разним привредним друштвима - “Интерспорт С трговина”, ЈКП “ГСП Београд” и “Robert Bosch”.
На основу тих лажних докумената су, како се сумња, окривљени у продавницама оштећеног правног лица "Гигатрон" купили робу у вредности од 1.544.063 динара.