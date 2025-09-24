overcast clouds
ТИНЕЈЏЕР НОЖЕМ ИЗБО НАСТАВНИЦУ МУЗИЧКОГ Убадао је у лице, а онда се и сам избо

24.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Фото: Pixabay.com

БЕНФЕЛ: Наставница музичког васпитања у основној школи на истоку Француске избодена је данас на часу ножем у лице и налази се у критичном стању, преноси БФМ ТВ.

Напад се догодио у школи "Роберт Шуман" у Бенфелду, недалеко од Стразбура.

Наставница (66), жртва напада, хоспитализована је и налази се у критичном стању.

Нападач је, наводи БФМТВ, ученик стар 14 година и он је ухапшен недуго након напада.

Жандармерија је саопштила да је нападач покушао да побегне и да је приликом хапшења и самог себе избо ножем.

Младић је хеликоптером пребачен у локалну болницу и налази се у критичном стању, сазнаје БФМ ТВ од извора блиског истрази.

Како се наводи, осумњичени је ученик који је смештен у дом, а био је познат у својој школи по томе што је исписивао нацистичке графите.

Разлог за напад још увек није познат.

Ученици основне школе "Роберт Шуман" су евакуисани и окупљени у једној сали убрзо након напада.

Они су под заштитом жандармерије, а њиховим родитељима је поручено да могу да дођу по своју децу.

Министарка националног образовања и омладине Француске Елизабет Борн оштро је осудила овај напад.

"Изражавам солидарност са наставницом и школском заједницом. Јединица за хитне случајеве је активирана како би пружила подршку свим ученицима и особљу", рекла је она.

покушај убиства избодена жена Француска
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Вести Свет
