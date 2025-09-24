ТИНЕЈЏЕР НОЖЕМ ИЗБО НАСТАВНИЦУ МУЗИЧКОГ Убадао је у лице, а онда се и сам избо
БЕНФЕЛ: Наставница музичког васпитања у основној школи на истоку Француске избодена је данас на часу ножем у лице и налази се у критичном стању, преноси БФМ ТВ.
Напад се догодио у школи "Роберт Шуман" у Бенфелду, недалеко од Стразбура.
Наставница (66), жртва напада, хоспитализована је и налази се у критичном стању.
Нападач је, наводи БФМТВ, ученик стар 14 година и он је ухапшен недуго након напада.
Жандармерија је саопштила да је нападач покушао да побегне и да је приликом хапшења и самог себе избо ножем.
Младић је хеликоптером пребачен у локалну болницу и налази се у критичном стању, сазнаје БФМ ТВ од извора блиског истрази.
Како се наводи, осумњичени је ученик који је смештен у дом, а био је познат у својој школи по томе што је исписивао нацистичке графите.
Разлог за напад још увек није познат.
Ученици основне школе "Роберт Шуман" су евакуисани и окупљени у једној сали убрзо након напада.
France : Une enseignante a été poignardée ce mercredi 24 septembre en classe par un élève de 14 ans au collège Robert Schuman à Benfeld, dans le Bas-Rhin. L'auteur des faits, en fuite, serait un jeune placé en foyer. L'établissement scolaire a été évacué. pic.twitter.com/dyuDimyWwh
— ALTERNANCE MÉDIA TV (@alternanmediatv) September 24, 2025
Они су под заштитом жандармерије, а њиховим родитељима је поручено да могу да дођу по своју децу.
Министарка националног образовања и омладине Француске Елизабет Борн оштро је осудила овај напад.
"Изражавам солидарност са наставницом и школском заједницом. Јединица за хитне случајеве је активирана како би пружила подршку свим ученицима и особљу", рекла је она.