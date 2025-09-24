УХАПШЕН НОВОСАЂАНИН Осумњичен за пет тешких крађа ОДНОСИО ЦИГАРЕТЕ ИЗ ПРОДАВНИЦА
24.09.2025. 14:13 14:14
Коментари (0)
Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду расветлили су пет кривичних дела, три тешке крађе и два покушаја тешке крађе, за која је осумњичен Новосађанин Ђ. Г. (1979).
Сумња се да је он, од средине августа, провалио у пет продавница у Новом Саду и из три украо већу количину цигарета, саопштено је из ПУ Нови Сад.
Њему је одређено задржавање до 48 сати и он je, уз кривичну пријаву, приведен Основном јавном тужилаштву у Новом Саду.