НЕСРЕЋА У НИШУ Преминула жена на коју је пало дрво у дворишту КОД ПРЕКРШАЈНОГ СУДА
24.09.2025. 13:59 14:20
НИШ: Жена на коју је пало дрво у дворишту Прекршајног суда у Нишу 23. септембра око 15 часова, преминула je у болници.
У тој установи рекли су Танјугу да је женска особа (47) довезена са тешким повредама грудног коша и абдомена.
"Пацијенткиња је већ при пријему била у веома тешком стању. Одмах су спроведене све неопходне дијагностичке и реанимационе мере, али је током дијагностике дошло до наглог погоршања и, упркос свим мерама лечења и реанимације, наступио је смртни исход", речено је Танјугу у УКЦ.
На лицу места је увиђај је спровело Основно јавно тужилаштва у Нишу и инспекције рада.
Тужилаштво је наложило одбукцију тела жене.