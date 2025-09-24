КОКАИН ДРЖАО У АУТОМОБИЛУ У Новом Саду ухапшен осумњичени за трговину дрогом ПРИВЕДЕН И КУПАЦ
24.09.2025. 14:16 14:17
Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду ухапсили су Новосађанина Г. Р. (1997) због постојања основа сумње да је учинио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Прегледом његовог возила, полиција је пронашла кокаин и новац за који се сумња да потиче од продаје наркотика, саопштено јеиз ПУ Нови Сад.
Сумња се да је он, претходно, на улици, продао кокаин суграђанину М. В. (1989), код којег је полиција пронашла тај наркотик, па се он терети за кривично дело неовлашћено држање опојних дрога.
Обојици осумњичених је одређено задржавање у трајању до 48 сати и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени вишем јавном тужиоцу у Новом Саду.