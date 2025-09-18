СТРАВА У ФРАНЦУСКОЈ Мушкарац мачетом напао полицајце у близини дечјег вртића
Полицајци код француског града Тулон пуцали су и усмртили мушкарца који их је напао мачетом у близини једног дечјег вртића код града Тулон, пренели су данас француски медији.
Полицајци су најпре употребили електрошокер, али пошто то није имало ефекта, испалили су шест хитаца у правцу нападача, пренео је Фигаро.
Припадници полиције дошли су да интервенишу након што је код вртића у департману Вар примећен човек наоружан мачетом.
Када су полицајци хтели да га ухапсе, он их је напао ножем, навели су извори у полицији и судству.
Припадници полиције су потом употребили електрошокер, али без успеха, након ћега су пуцали у доњи део његовог тела.
Рањени нападач је превезен у болницу где је убрзо подлегао повредама. Он код себе није имао документе, па је за сада тешко утврдити његов идентитет.
Инцидент се догодио у близини вртића у месту Ла Сен сир Мер код Тулона, саопштило је локално тужилаштво, додајући да је нападач претио деци.
Тужилаштво је додало да су отворене две истраге које ће утврдити све околности инцидента.