АМЕРИКА СЕ ОКРЕЋЕ ПРОТИВ ТРАМПА Само 37 одсто подршке, ЕВО ЗАШТО
ВАШИНГТОН: Америчког председника Доналда Трампа тренутно подржава 37 одсто Американаца, што је најлошији резултат у његовом другом мандату, а испитаници су најчешће негативно оценили стање у економији, показују данас објављени резултати анкете CNN-а.
Према анкети коју је за ту америчку телевизију спровела агенција за истраживање тржишта и анкетирање SSRS, Трампов рејтинг је негативно оценило 63 одсто испитаних, што је највиши проценат неповерења икада, и за један поен је виши од претходног негативног максимума, који је забележио када је напуштао председничку функцију у јануару 2021. године.
Да је Трамп отишао предалеко у коришћењу председничке моћи изјаснило се 61 одсто Американаца, што је повећање за девет одсто у односу на фебруар, а поводом рушења источног крила Беле куће, 54 одсто испитаних је казало да је незадовољно или љуто, док је само десет одсто њих казало да је задовољно или срећно због те одлуке.
Још 36 одсто испитаних, међу којима су половина били републиканци, рекло је да им то није много важно.
У исто време, 47 одсто регистрованих бирача је навело да би гласало за демократу у свом округу ако би се избори одржали данас, док је 42 одсто рекло да би гласало за републиканца, док је 41 одсто испитаних казало да би својим гласом послали поруку да се противе Трампу, што је скоро двоструко више од 21 процената оних који су изјавили да би њихов глас био порука подршке председнику.
Американци су углавном незадовољни стањем у земљи - 68 одсто њих је оценило да ствари иду лоше, а незадовољни су и економијом, за коју је 72 одсто рекло да је у лошем стању, док је 47 одсто испитаника казало да су економија и трошкови живота главни проблеми са којима се суочавају Сједињене Америчке Државе.
Оцену да је Трампова политика погоршала економске услове у САД дало је 61 одсто испитаних.