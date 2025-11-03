ОВУ ГРЕШКУ ПРАВИ ВЕЋИНА ВОЗАЧА! Ево који је препоручени ПРИТИСАК У ГУМАМА
Са доласком хладнијих дана, притисак у гумама постаје важнији него што већина возача претпоставља. Зимске температуре директно утичу на количину ваздуха у гумама, па их у овом периоду треба чешће проверавати и допуњавати по потреби.
У пракси се и даље често може чути да су „мекше“ гуме боље за снег и лед јер остварују већи контакт са тлом. Иако та тврдња има делимичну техничку основу, вожња са прениским притиском никада није безбедна. Истраживања показују да су недовољно напумпане гуме један од главних узрока губитка приањања и саобраћајних незгода у зимским условима.
Правилно напумпане гуме омогућавају оптималан контакт, стабилност, мању потрошњу горива и дужи век трајања. За већину аутомобила препоручени притисак износи између 2 и 2.4 бара, а тачна вредност се налази на налепници на унутрашњој страни возачевих врата или на поклопцу резервоара. Ти подаци важе током целе године и не разликују се за летње и зимске услове.
Зашто притисак пада када захлади
Пад температуре директно смањује притисак у гумама, јер се ваздух хлади и заузима мањи волумен. Произвођачи процењују да гума изгуби око 0.06 бара на сваких 10 степени пада температуре. Зато многе возаче после хладне ноћи дочека полуиспухан сет гума.
Ако аутомобил има ТПМС систем (надзор притиска у гумама), он ће упозорити на пад од око 25 одсто. Ако нема, притисак треба проверавати када је возило хладно, јер се током вожње гуме загревају и дају привремено повишену вредност. Предње гуме се обично пуне око 0.2 бара више због тежине мотора.
Сам поступак мерења једноставан је, али мора бити прецизан. Мерач треба чврсто притиснути уз вентил, а ако је резултат мањи од препорученог, гуме допунити компресором. Стручњаци саветују да се притисак проверава бар једном месечно, јер савремене гуме често губе ваздух без видљивих знакова.
Знакови да су гуме испумпане
Ако волан лагано подрхтава, ауто вуче у страну или се продужава пут кочења, велика је шанса да су гуме прениско напумпане. Осим што угрожавају безбедност, такве гуме повећавају потрошњу горива и троше се брже и неравномерно.
Правилно напумпане гуме су једна од најједноставнијих, али и најважнијих ствари које можете урадити за безбедну вожњу током зиме. Редовна провера притиска доноси стабилност, мању потрошњу и дужи животни век пнеуматика.
Извор: Телеграф