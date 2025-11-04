СТРАВИЧАН СЛУЧАЈ У ОПШТИНИ СЕЧАЊ Ухапшен младић који је силовао дете, прети му доживотна робија
Полиција је ухапсила М. Н. (23), осумњиченог да је силовао дете млађе од 14 година.
Он је спроведен дежурном јавном тужиоцу Вишег јавног тужилаштва у Зрењанину ради саслушања, у току ког је изнео своју одбрану.
Тужилаштво је, након тога, судији за претходни поступак Вишег суда у Зрењанину поднело предлог за одређивање притвора, како осумњичени останком на слободи не би утицао на сведоке и жртву, али и како у кратком временском року не би поновио кривично дело.
Наредбом о спровођењу истраге осумњиченом се ставља на терет да је на територији општине Сечањ принудио на обљубу малолетну оштећену, односно дете које је млађе од 14 година.
„У току истраге прикупиће се сви докази и подаци како би јавни тужилац могао одлучити да ли ће подићи оптужницу или обуставити поступак“, навело је тужилаштво.
За кривично дело силовање, које се М. Н. ставља на терет, запрећена је казна затвора од најмање десет година или доживотни затвор.