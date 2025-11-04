few clouds
САРАДЊА МЛАДИХ, РАЗМЕНА ЗНАЊА И ИДЕЈА ЈЕ ГАРАНТ БОЉЕ БУДУЋНОСТИ Месаровић: Акценат ћемо ставити на што већи број студентских размена, они су најбољи мост сарадње Србије и Кине

04.11.2025. 11:41 11:55
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
комбо
Фото: Министарство привреде

Потпредседница вЛаде и министарка привреде Адријана Месареовић била је део делегације Србије коју је угости Динг Кујлинг, ректор ,,Shangai Jiaotong University”.

-Као један од најпрестижнијих универзитета у Кини, основан 1896. године, и данас је познат по снажном фокусу на инжењерство, примењене науке, економију и медицину. Сарадња младих и Универзитета Србије и Кине, путем размене знања и идеја је гарант боље будућности. Наставићемо да унапређујемо сарадњу кроз размену знања и искустава у свим областима, а посебно у сектору напредних технологија. У наредном периоду акценат ћемо ставити на што већи број студентских размена, јер управо млади представљају најбољи мост сарадње између наших земаља. Све ово почива на челичном пријатељству Србије и Кине којe су изградили председник Александар Вучић и председник Си Ђинпинг. Пратимо визију председника Александра Вучића, Владе Србије и Српске напредне странке на челу са Милошем Вучевићем, јер управо захваљујући политици континуитета Србија данас стоји раме уз раме са најразвијенијим земљама на свету - навела је Месааровић.

 

адријана месаровић
Вести Политика
