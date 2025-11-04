few clouds
(УЗНЕМИРУЈУЋЕ) МУШКАРАЦ НИ КРИВОЈ НИ ДУЖНОЈ ЖЕНИ ЗАБИО НОЖ У ЛЕЂА Нападач већ био осуђиван ПРИЈАВИЛА ГА СЕСТРА БЛИЗНАКИЊА

04.11.2025. 08:03
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
1
Фото: Canva/ Ilustracija

В. Л. (59) ухапшен је у Милану због сумње да је у понедељак, 3. новембра, око 9 сати ујутру, на тргу Гае Ауленти зарио нож у леђа Ани Велсеки (43), жени коју није од раније познавао!

Њега су снимиле камере како прилази Ани на тргу, док је пролазила између две зграде, и из чиста мира јој зарива кухињски нож између лопатица.


Након језивог напада је побегао, а полиција је убрзо објавила његову фотографију. Ухапшен је захваљујући његовој сестри близнакињи, која га је препознала са фотографија и одмах контактирала најближу полицијску станицу. 

Како пишу медији, В. Л. се скривао у једном хотелу, а лоциран је уз помоћ мобилног телефона и снимака сигурносних камера у граду. 

Камере на тргу забележиле су и тренутак напада на Ану. 

Упозорење: снимак је веома узнемирујућ

Подсетимо, Ана је у агонији позвала полицију која је брзо стигла на лице места и затекла стравичан призор. Ана је лежала, док јој је оштрица све време била заривена између лопатица. Она је са тешким повредама пребачен у болницу и њено стање тренутно није познато. 

Медији наводе да је ухапшени В. Л. родом из Бергама и да је 2015. године осуђен због готово идентичног напада. 

У тренутку хапшење у хотелу био је обучен у исту одећу коју је носио у тренутку када је, ничим изазаван, несрећној Ани зарио нож у леђа. 

Први подаци истраге говоре да В. Л. није од раније познавао Ану, те је мотив напада и даље непознат. 

(Telegraf.rs)

