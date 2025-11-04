few clouds
БРУТАЛНО ИЗБОДЕНА ЖЕНА НА ТРГУ Из леђа је вирила дршка ВЕЛИКОГ КУХИЊСКОГ НОЖА

04.11.2025. 07:20 07:37
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: Дневник

Ана Лаура Велсеки (43) тешко је повређена када ју је у понедељак, око 9 часова, непозната особа избола на тргу Гае Ауленти у Милану.

Ана, која је радница познате финансијске институције у региону Ломбардије, нападнута је између две зграде на прометном тргу.

Према наводима локалних медија, непозната особа зарила је велики кухињски нож Ани у леђа.

Несрећна жена остављена је да лежи на плочнику, док јој је оштрица и даље била заривена у леђа. Када су стигли лекари хитне помоћи, остали су шокирани призором. Дршка ножа вирила је између лопатица жртве. 

Ана је наводно сама успела да позове полицију и пријави злочин. 

"Изболи су ме", једино је Ана успела да каже и некако објасни полицији где се налази. 

Мотив напада и даље није познат. 

Власти су саопштиле да је жртва у свесном стању пребачена у болницу. Степен њених повреда и даље није познат. 

Инспектори чешљају терен и изузимају снимке сигурносних камера како би идентификовали и ухапсили осумњиченог. 

(Telegraf.rs)

напад ножем италија
Вести Свет
