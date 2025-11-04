БРУТАЛНО ИЗБОДЕНА ЖЕНА НА ТРГУ Из леђа је вирила дршка ВЕЛИКОГ КУХИЊСКОГ НОЖА
Ана Лаура Велсеки (43) тешко је повређена када ју је у понедељак, око 9 часова, непозната особа избола на тргу Гае Ауленти у Милану.
Ана, која је радница познате финансијске институције у региону Ломбардије, нападнута је између две зграде на прометном тргу.
Према наводима локалних медија, непозната особа зарила је велики кухињски нож Ани у леђа.
Несрећна жена остављена је да лежи на плочнику, док јој је оштрица и даље била заривена у леђа. Када су стигли лекари хитне помоћи, остали су шокирани призором. Дршка ножа вирила је између лопатица жртве.
Ана је наводно сама успела да позове полицију и пријави злочин.
"Изболи су ме", једино је Ана успела да каже и некако објасни полицији где се налази.
Мотив напада и даље није познат.
Власти су саопштиле да је жртва у свесном стању пребачена у болницу. Степен њених повреда и даље није познат.
Инспектори чешљају терен и изузимају снимке сигурносних камера како би идентификовали и ухапсили осумњиченог.