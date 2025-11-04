(ВИДЕО, ФОТО) ТРАГИЧНЕ ВЕСТИ ИЗ РИМА! Заробљен под рушевинама 11 сати, преминуо у болници; Урушила се историјска кула код Колосеума
Радник заробљен испод рушевина након урушавања дела Куле грофова (Torre деи Цонти) у центру Рима преминуо је у болници Умберто И, саопштили су јутрос здравствени извори.
Реч је о Октају Стројичију, који је био затрпан око 11 сати пре него што су га ватрогасци извукли из рушевина, пренела је Анса.
Радник 11 сати био затрпан, умро у болници
Његово стање је било оцењено као "изузетно тешко" - претрпео је срчани застој одмах по доласку Хитне помоћи, а упркос стабилизацији и превозу у болницу, лекари нису успели да га спасе.
У акцији спасавања учествовало је око 140 ватрогасаца.
Током интервенције догодила су се два одвојена урушавања у размаку од нешто више од једног сата, при чему је уништен део средњовековне куле на Царском форуму.
Прво урушавање изненадило је раднике који су изводили радове, док се друго догодило док су спасиоци покушавали да ослободе последњег заробљеног радника.
Четири радника су успела да се склоне, двојица су остала затрпана, а 64-годишњи Гаетано Ла Мана је ослобођен и превезен у болницу са лакшим повредама главе. Двојица радника су прошла са мањим огреботинама и одбила су хоспитализацију.
Према првим претпоставкама, до урушавања је дошло услед унутрашњег слома конструкције, вероватно темеља.
Покренута је истрага због могућег немара и повреда на раду. Министар културе Алесандро Ђули и градоначелник Рима Роберто Гвалтијери обишли су место несреће.
Историјска кула
Кула грофова, висока 29 метара, није била у употреби од 2006. године, али се радило на њеној рестаурацији у оквиру четворогодишњег пројекта "Цапут Мунди", финансираног Националним планом за опоравак и отпорност (NRRP), који би требало да буде завршен наредне године, саопштиле су власти Рима.Због радова на обнови, подручје око куле било је затворено за пешаке.
Зграду је 1238. подигао папа Иноћентије ИИИ за своју породицу.
У Риму је дошло до драме, када се урушила кула код Колосеума.
Овде погледајте језиве снимке из Рима.