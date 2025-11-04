few clouds
11°C
04.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2312
usd
101.6221
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО, ФОТО) ТРАГИЧНЕ ВЕСТИ ИЗ РИМА! Заробљен под рушевинама 11 сати, преминуо у болници; Урушила се историјска кула код Колосеума

04.11.2025. 08:07 09:25
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
rim
Фото: Tanjug / Mauro Scrobogna/LaPresse via AP/ AP Photo/Domenico Stinellis

Радник заробљен испод рушевина након урушавања дела Куле грофова (Torre деи Цонти) у центру Рима преминуо је у болници Умберто И, саопштили су јутрос здравствени извори.

Реч је о Октају Стројичију, који је био затрпан око 11 сати пре него што су га ватрогасци извукли из рушевина, пренела је Анса.

Радник 11 сати био затрпан, умро у болници

Његово стање је било оцењено као "изузетно тешко" - претрпео је срчани застој одмах по доласку Хитне помоћи, а упркос стабилизацији и превозу у болницу, лекари нису успели да га спасе.

У акцији спасавања учествовало је око 140 ватрогасаца.

rim
Фото: Mauro Scrobogna/LaPresse via AP

Током интервенције догодила су се два одвојена урушавања у размаку од нешто више од једног сата, при чему је уништен део средњовековне куле на Царском форуму.

Прво урушавање изненадило је раднике који су изводили радове, док се друго догодило док су спасиоци покушавали да ослободе последњег заробљеног радника.

Четири радника су успела да се склоне, двојица су остала затрпана, а 64-годишњи Гаетано Ла Мана је ослобођен и превезен у болницу са лакшим повредама главе. Двојица радника су прошла са мањим огреботинама и одбила су хоспитализацију.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

Према првим претпоставкама, до урушавања је дошло услед унутрашњег слома конструкције, вероватно темеља.

Покренута је истрага због могућег немара и повреда на раду. Министар културе Алесандро Ђули и градоначелник Рима Роберто Гвалтијери обишли су место несреће.

Историјска кула

Кула грофова, висока 29 метара, није била у употреби од 2006. године, али се радило на њеној рестаурацији у оквиру четворогодишњег пројекта "Цапут Мунди", финансираног Националним планом за опоравак и отпорност (NRRP), који би требало да буде завршен наредне године, саопштиле су власти Рима.Због радова на обнови, подручје око куле било је затворено за пешаке.

rim
Фото: AP Photo/Domenico Stinellis

Зграду је 1238. подигао папа Иноћентије ИИИ за своју породицу.

У Риму је дошло до драме, када се урушила кула код Колосеума.

Овде погледајте језиве снимке из Рима.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

рим
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) КАТАСТРОФА У РИМУ! УРУШИЛА СЕ КУЛА КОД КОЛОСЕУМА! Густ облак дима над градом, људи затрпани под рушевинама
комбо

(ВИДЕО) КАТАСТРОФА У РИМУ! УРУШИЛА СЕ КУЛА КОД КОЛОСЕУМА! Густ облак дима над градом, људи затрпани под рушевинама

03.11.2025. 13:31 13:44
Волим
0
Коментар
0
Сачувај