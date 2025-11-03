(ВИДЕО) КАТАСТРОФА У РИМУ! УРУШИЛА СЕ КУЛА КОД КОЛОСЕУМА! Густ облак дима над градом, људи затрпани под рушевинама
Један радник је остао заробљен, док су четворица спасена, када се око 11.30 сати по локалном времену делимично урушила чувена Контијева кула у Риму недалеко од Колосеума, која је била у фази рестаурације, јавила је новинска агенција АНСА.
Портпарол Националне ватрогасне службе, Лука Кари, раније је рекао за Ројтерс да спасилачке екипе раде на извлачењу једне особе заробљене под рушевинама. Радник, који је и даље заробљен на првом спрату, је румунске националности, пише италијански портал "Рома коријере".
Ватрогасци раде на његовом извлачењу покушавајући да прођу кроз мали прозор смештен на левом боку торња. Он је свестан и комуникативан, наводи италијански портал.
- Била сам напољу када сам чула буку. Погледала сам и видела радника како пада - испричала је конобарица из оближњег ресторана.
Дошло до новог урушавања
Око 13 часова дошло је до новог урушавања, пред очима спасилачких служби и полиције које су већ биле на лицу места.
Попустио је додатни унутрашњи део структуре, која је тренутно нестабилна и могла би се потпуно срушити сваког тренутка. Ватрогасци су одмах осигурали целу област.
Кула из 13. века
Контијева кула, висока 29 метара, налази се у широком булевару који води од централног Трга Венеција до Колосеума. Зграда није у употреби од 2006. године, али се на њој радило у оквиру четворогодишњег пројекта рестаурације који би требало да буде завршен наредне године, према подацима власти града Рима, пише Ројтерс.
На видео-снимцима објављеним на друштвеним мрежама, види се облак прашине након урушавања. Због радова на рестаурацији, област око торња била је затворена за пешаке, тако да је то срећа у несрећи - није било више повређених.
Кула, саграђена 1238. године по налогу папе Иноћентија ИИИ, налази се у близини Колосеума и Римског форума, у самом историјском центру Рима.