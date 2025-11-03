РУСКЕ ТРУПЕ У МАЛИМ ГРУПАМА УШЛЕ У СВЕ ДЕЛОВЕ ПОКРОВСКА! Жестоке уличне борбе, за град се месецима води битка
Руске трупе су ушле у скоро све делове Покровска, у Доњецкој области, користећи мале пешадијске групе, изјавио је командант вода беспилотних система "Шершни Довбуша" из 68. засебне бригаде, познат под позивним знаком „Гус“.
Говорећи 3. новембра за канал Кијев 24, Гус је рекао:
"Непријатељ је забележен у скоро свим четвртима и областима града. Крећу се у малим групама од неколико бораца, које откривамо посматрањем и одмах неутралишемо свим расположивим средствима - од ФПВ дронова и бомби са падом до артиљерије."
Међутим, Гус је нагласио да руске снаге не контролишу ниједан део Покровска.
"Ситуација је заиста нестабилна; одређене позиције могу прелазити из руку у руке. Али тренутно не можемо говорити о стабилној непријатељској контроли над било којим делом града", рекао је, додајући: "Све је то сива зона."
Према његовим речима, руске трупе улажу највећи напор да осигурају јужне четврти града - Соњачни, Шахтарски и Лазурни.
"Врше снажан притисак са запада, према Хришину, као и са североистока, где се борбе настављају око Родинског и Црвеног Лимана. Желе да се споје из два правца и затворе овај џеп", рекао је, додајући да су руске снаге "врло далеко" од постизања тог циља захваљујући деловању украјинских одбрамбених снага.
Покровск, стратешко друмско и железничко чвориште у Доњецку, месецима је поприште тешких борби.
Генералштаб је јутрос, 3. новембра, саопштио да су украјинске трупе одбиле 68 руских јуришних покушаја у сектору Покровска, укључујући и код насеља Никаноривка, Мајак, Мирноград, Црвени Лиман, Родинско, Разине, Миколајивка, Новоекономичне, Покровск, Лисивка, Звирово, Котлине, Удачне, Молодецке, Новомиколајивка, Горихове, Дачне и Филија.