light rain
10°C
26.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РУСИ УПАЛИ У ПОКРОВСК, трају улични сукоби АКТИВИРАНЕ И БЕСПИЛОТНЕ ЛЕТЕЛИЦЕ

26.10.2025. 23:32 23:36
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Ukrajina
Фото: Pixabay.com

ПОКРОВСК: Око 200 руских војника успело је да прође кроз украјинске положаје и продре у град Покровск у Доњецкој области у Украјини, док трају улични сукоби, саопштио је данас Генералштаб Оружаних снага Украјине на Фејсбуку.

"Непријатељ је, користећи простор између положаја и малих пешадијских група, акумулирао у граду око 200 војника. У насељеном месту трају улични сукоби, активно раде и јединице беспилотних летелица", наводи се у извештају Генералштаба, преноси украјински јавни сервис Суспилне.

Сукоби у граду описује се као "високо динамичани и интензивни", а одбрамбене снаге трагају за руским војницима који су ушли у Покровск и настоје да их униште или заробе, додаје украјински Генералштаб.

Рат у Украјини рат русија украјина доњецк
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај