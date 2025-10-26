РУСИ УПАЛИ У ПОКРОВСК, трају улични сукоби АКТИВИРАНЕ И БЕСПИЛОТНЕ ЛЕТЕЛИЦЕ
26.10.2025. 23:32 23:36
ПОКРОВСК: Око 200 руских војника успело је да прође кроз украјинске положаје и продре у град Покровск у Доњецкој области у Украјини, док трају улични сукоби, саопштио је данас Генералштаб Оружаних снага Украјине на Фејсбуку.
"Непријатељ је, користећи простор између положаја и малих пешадијских група, акумулирао у граду око 200 војника. У насељеном месту трају улични сукоби, активно раде и јединице беспилотних летелица", наводи се у извештају Генералштаба, преноси украјински јавни сервис Суспилне.
Сукоби у граду описује се као "високо динамичани и интензивни", а одбрамбене снаге трагају за руским војницима који су ушли у Покровск и настоје да их униште или заробе, додаје украјински Генералштаб.