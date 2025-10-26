light rain
(ВИДЕО) ОПСАДНО СТАЊЕ У ПОДГОРИЦИ, oгласио се премијер Спајић: ПО ХИТНОЈ ПРОЦЕДУРИ УКИДАМО БЕЗВИЗНИ РЕЖИМ С ТУРСКОМ

26.10.2025. 23:11 23:19
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, Блиц
zabjelo
Фото: CdM, Youtube, printscreen

Премијер Црне Горе Милојко Спајић огласио се на друштвеној мрежи X након што је у Подгорици дошло до опсадног стања. Полиција је вечерас привела двојицу од троје турских држављана који који су се претходно забаракадирали у казину на Забјелу у Подгорици.

Подгоричка полиција вечерас спроводила је рације у насељу Забјело након инцидента у којем је два сата после поноћи у том делу града повређен и ножем рањен Подгоричанин М.Ј. Окупили су се и грађани револтирани синоћњим чином који су у више наврата погрдно скандирали на рачун Турака.

"У циљу очувања економске активности и добрих билатералних односа, у наредном периоду иницираћемо интензивне разговоре са Републиком Турском како би у духу добре сарадње и савежништва, пронашли најбољи модел у обостраном интересу", написао је Спајић на друштвеној мрежи X.

"Сутра по хитној процедури доносимо одлуку о привременом укидању безвизног режима за држављане Турске", саопштио је вечерас председник Владе Црне Горе Милојко Спајић.

Опсадно стање било је вечерас у подгоричком насељу Забјело, где је полиција након што је у том насељу синоћ претучен и ножем избоден Подгоричанин М. Ј., вечерас спроводила рације, док су се с друге стране револтирани синоћњим чином насиља окупили и бројни становници тог насеља који су у више наврата погрдно скандирали на рачун Турака.

 

Вести Регион
