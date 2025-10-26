(ВИДЕО) ОПСАДНО СТАЊЕ У ПОДГОРИЦИ, oгласио се премијер Спајић: ПО ХИТНОЈ ПРОЦЕДУРИ УКИДАМО БЕЗВИЗНИ РЕЖИМ С ТУРСКОМ
Премијер Црне Горе Милојко Спајић огласио се на друштвеној мрежи X након што је у Подгорици дошло до опсадног стања. Полиција је вечерас привела двојицу од троје турских држављана који који су се претходно забаракадирали у казину на Забјелу у Подгорици.
Подгоричка полиција вечерас спроводила је рације у насељу Забјело након инцидента у којем је два сата после поноћи у том делу града повређен и ножем рањен Подгоричанин М.Ј. Окупили су се и грађани револтирани синоћњим чином који су у више наврата погрдно скандирали на рачун Турака.
"У циљу очувања економске активности и добрих билатералних односа, у наредном периоду иницираћемо интензивне разговоре са Републиком Турском како би у духу добре сарадње и савежништва, пронашли најбољи модел у обостраном интересу", написао је Спајић на друштвеној мрежи X.
"Сутра по хитној процедури доносимо одлуку о привременом укидању безвизног режима за држављане Турске", саопштио је вечерас председник Владе Црне Горе Милојко Спајић.
Опсадно стање било је вечерас у подгоричком насељу Забјело, где је полиција након што је у том насељу синоћ претучен и ножем избоден Подгоричанин М. Ј., вечерас спроводила рације, док су се с друге стране револтирани синоћњим чином насиља окупили и бројни становници тог насеља који су у више наврата погрдно скандирали на рачун Турака.
